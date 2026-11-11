14º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória reúne líderes em Vitória

Novo café

Cleto Venturim, presidente do Sicoob Sul-Serrano, recebe hoje para a inauguração do novo Café Hall Sicoob na Praia do Canto, em Vitória. São cinco andares que reúnem cafeteria e restaurante, com operação do Empório Joaquim, coworking de acesso livre, estúdio para gravações, lounge corporativo, espaço para eventos com até 60 convidados e agência. A novidade é que tudo fica aberto ao público, cooperado ou não.





SM Summit

Patrícia Gouvêa, diretora-presidente da NOVA ES, participa de painel no SM Summit, em São Mateus, nesta quarta-feira, 11, com o tema “Por que investir no Norte do ES?”. Com ela no palco, Moacyr Menegatti, vice-presidente da Fecomércio, e Anderson Abreu, diretor executivo do ParkLog BR. A mediação será de Tiago Santos Guzzo, presidente da Assenor (Associação Empresarial do Litoral Norte).



Menu festas

Juliana Barreto e Renata Consuelo apresentam o Menu Festas 2026 em um encontro especial nesta quarta-feira (11), na Consuelo House, com degustação dos 14 pratos elaborados para celebrar esta época do ano.





Café da manhã

O advogado Caio Kuster participará, no dia 17 de novembro, de um café da manhã empresarial na WeDo ES, em Vitória, para discutir os impactos trabalhistas da NR-1. O encontro abordará as exigências legais da norma, as responsabilidades das organizações e as possíveis penalidades em caso de descumprimento. A iniciativa reunirá representantes de empresas para debater os desafios da adequação às regras e promover a troca de experiências sobre o tema.



