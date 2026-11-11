14º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória reúne líderes em Vitória

O 14º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, realizado anualmente pelo Instituto Líderes do Amanhã, foi um sucesso. Realizado no Centro de Convenções de Vitória, e com o tema “Valores Fortes, Indivíduos Livres”, o evento reuniu líderes, empreendedores, estudantes e profissionais de diversos setores da economia capixaba.
Além das palestras, o Fórum teve continuidade com o coquetel e jantar exclusivo, no Le Buffet Master, em Jardim Camburi. A ocasião contou com a participação de Wagner Chieppe, Ana Paula Vescovi e Alexandre Theodoro como painelistas.
PanShow Gastronomia
Referência em panificação
Os consultores técnicos da Buaiz Alimentos, chef Genilson Pereira e Adenailton Martins, marcam presença em mais uma edição da PanShow Gastronomia, maior evento de panificação e confeitaria do Espírito Santo, que acontece de 12 a 14 de novembro, no Boulevard Shopping Vila Velha. Por lá, a dupla, fera em panificação, vai comandar uma aula-show para ensinar o preparo de uma receita inédita que une duas coisas que o capixaba adora: pão e torresmo. O famoso Pão de Torresmo será um dos destaques da programação do evento, que está com inscrições abertas pelo site panshow.com.br
Balé
Quebra-Nozes capixaba na Prainha
A histórica Prainha, em Vila Velha, será palco do espetáculo “O Quebra-Nozes Capixaba”, nos dias 20 de novembro, das 19h às 22h, e 21 de novembro, das 17h às 19h. O espetáculo, que marca a reinauguração do tradicional espaço, contará com as participações de Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus - dois ícones da dança nacional - que desembarcam na ilha para integrar o elenco ao lado da diretora Liviane Pimenta e dos mais de 400 bailarinos de diferentes idades e cidades do Espírito Santo. Considerado o maior espetáculo em atividade no Estado, a montagem mistura o balé clássico com ritmos brasileiros como congo, samba, hip hop, jazz e dança afro. A entrada é gratuita e solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às instituições Abeca e Acacci.
Novo café
Cleto Venturim, presidente do Sicoob Sul-Serrano, recebe hoje para a inauguração do novo Café Hall Sicoob na Praia do Canto, em Vitória. São cinco andares que reúnem cafeteria e restaurante, com operação do Empório Joaquim, coworking de acesso livre, estúdio para gravações, lounge corporativo, espaço para eventos com até 60 convidados e agência. A novidade é que tudo fica aberto ao público, cooperado ou não.
SM Summit
Patrícia Gouvêa, diretora-presidente da NOVA ES, participa de painel no SM Summit, em São Mateus, nesta quarta-feira, 11, com o tema “Por que investir no Norte do ES?”. Com ela no palco, Moacyr Menegatti, vice-presidente da Fecomércio, e Anderson Abreu, diretor executivo do ParkLog BR. A mediação será de Tiago Santos Guzzo, presidente da Assenor (Associação Empresarial do Litoral Norte).
Menu festas
Juliana Barreto e Renata Consuelo apresentam o Menu Festas 2026 em um encontro especial nesta quarta-feira (11), na Consuelo House, com degustação dos 14 pratos elaborados para celebrar esta época do ano.
Café da manhã
O advogado Caio Kuster participará, no dia 17 de novembro, de um café da manhã empresarial na WeDo ES, em Vitória, para discutir os impactos trabalhistas da NR-1. O encontro abordará as exigências legais da norma, as responsabilidades das organizações e as possíveis penalidades em caso de descumprimento. A iniciativa reunirá representantes de empresas para debater os desafios da adequação às regras e promover a troca de experiências sobre o tema.
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