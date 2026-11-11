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Renata Rasseli

14º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória reúne líderes em Vitória

Com o tema “Valores Fortes, Indivíduos Livres”, o evento reuniu empreendedores, estudantes e profissionais de diversos setores da economia capixaba

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

11 nov 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Equipe do 14º Fórum Liberdade e Democracia
Equipe do 14º Fórum Liberdade e Democracia Cloves Louzada

O 14º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, realizado anualmente pelo Instituto Líderes do Amanhã, foi um sucesso. Realizado no Centro de Convenções de Vitória, e com o tema “Valores Fortes, Indivíduos Livres”, o evento reuniu líderes, empreendedores, estudantes e profissionais de diversos setores da economia capixaba.

Além das palestras,  o Fórum teve continuidade com o coquetel e jantar exclusivo, no  Le Buffet Master, em Jardim Camburi. A ocasião contou com a participação de Wagner Chieppe, Ana Paula Vescovi e Alexandre Theodoro como painelistas.

Congresso
Congresso reúne médicos e juristas de todo o país em Vitória para debater judicialização da saúde
A abertura do 13º Congresso Brasileiro Médico-Jurídico da Saúde (COMEDJUS), realizada nesta segunda-feira (09), em Vitória, reuniu representantes do Judiciário, médicos e especialistas de diferentes regiões do país, do Rio Grande do Sul a Roraima. Na foto, estão Clenir Sani Avanza, coordenadora executiva e científica do congresso; a desembargadora Mônica Serrano, presidente do congresso; a desembargadora Janete Vargas Simões, presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e presidente de honra do evento; e o desembargador Fernando Zardini, vice-presidente do TJES. 
 Mônica Zorzanelli

PanShow Gastronomia

Referência em panificação

Os consultores técnicos da Buaiz Alimentos, chef Genilson Pereira e Adenailton Martins, marcam presença em mais uma edição da PanShow Gastronomia, maior evento de panificação e confeitaria do Espírito Santo, que acontece de 12 a 14 de novembro, no Boulevard Shopping Vila Velha. Por lá, a dupla, fera em panificação, vai comandar uma aula-show para ensinar o preparo de uma receita inédita que une duas coisas que o capixaba adora: pão e torresmo. O famoso Pão de Torresmo será um dos destaques da programação do evento, que está com inscrições abertas pelo site panshow.com.br

Esporte
A DJ e dentista Marcia Gabriella Barros e Renata França, Head da Track&Field Vitória
A DJ e dentista Marcia Gabriella Barros e Renata França, Head da Track&Field Vitória, marcaram presença no Sunset Bike, realizado no sábado (07), na Arena EVO, na Enseada do Suá. Promovido pela marca esportiva, o evento reuniu 90 participantes, divididos em duas turmas de 45 pessoas, para uma experiência de spinning ao pôr do sol. Além da apresentação musical comandada pela DJ, a programação contou com atrações circenses, saxofone ao vivo e efeitos especiais, unindo esporte e entretenimento na capital capixaba.

 L4 Comunicação

Balé

Quebra-Nozes capixaba na Prainha

A histórica Prainha, em Vila Velha, será palco do espetáculo “O Quebra-Nozes Capixaba”, nos dias 20 de novembro, das 19h às 22h, e 21 de novembro, das 17h às 19h. O espetáculo, que marca a reinauguração do tradicional espaço, contará com as participações de Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus - dois ícones da dança nacional - que desembarcam na ilha para integrar o elenco ao lado da diretora Liviane Pimenta e dos mais de 400 bailarinos de diferentes idades e cidades do Espírito Santo. Considerado o maior espetáculo em atividade no Estado, a montagem mistura o balé clássico com ritmos brasileiros como congo, samba, hip hop, jazz e dança afro. A entrada é gratuita e solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às instituições Abeca e Acacci.

Bem-estar
Raigna Vasconcelos, Lilian Nogueira e Julio Campagnaro
Raigna Vasconcelos, Lilian Nogueira e Julio Campagano em evento promovido pela Farmacia Alquimia em parceria com a Sovitá Ativos na Zay Hot Ioga, em Jardim Camburi.  Wanderson Lopes

Novo café

Cleto Venturim, presidente do Sicoob Sul-Serrano, recebe hoje para a inauguração do novo Café Hall Sicoob na Praia do Canto, em Vitória. São cinco andares que reúnem cafeteria e restaurante, com operação do Empório Joaquim, coworking de acesso livre, estúdio para gravações, lounge corporativo, espaço para eventos com até 60 convidados e agência. A novidade é que tudo fica aberto ao público, cooperado ou não. 


SM Summit

Patrícia Gouvêa, diretora-presidente da NOVA ES, participa de painel no SM Summit, em São Mateus, nesta quarta-feira, 11, com o tema “Por que investir no Norte do ES?”. Com ela no palco, Moacyr Menegatti, vice-presidente da Fecomércio, e Anderson Abreu, diretor executivo do ParkLog BR. A mediação será de Tiago Santos Guzzo, presidente da Assenor (Associação Empresarial do Litoral Norte).

Menu festas
Juliana Barreto e Renata Consuelo apresentam o Menu Festas 2026 em um encontro especial nesta quarta-feira (11), na Consuelo House, com degustação dos 14 pratos elaborados para celebrar esta época do ano. 


Café da manhã

O advogado Caio Kuster participará, no dia 17 de novembro, de um café da manhã empresarial na WeDo ES, em Vitória, para discutir os impactos trabalhistas da NR-1. O encontro abordará as exigências legais da norma, as responsabilidades das organizações e as possíveis penalidades em caso de descumprimento. A iniciativa reunirá representantes de empresas para debater os desafios da adequação às regras e promover a troca de experiências sobre o tema.


Em Salvador
Luiz Claudio Allemand, advogado e conselheiro federal da OAB pelo Espírito Santo, está entre os painelistas da 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que reunirá profissionais e especialistas do Direito de diferentes regiões do país e do exterior, em Salvador. A edição de 2023, em Belo Horizonte, foi confirmada no Guinés book como a maior Conferência de Direito em uma semana.

Liderança
A empresária Márcia Gabriella Barros é a nova head da Vertical de Saúde do LIDE, que reúne empresários e organizações de diferentes países para fomentar negócios, fortalecer a livre iniciativa e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico.

Mercado imobiliário
André Pretti, Thiago Sirtoli e Livia Giacomin serão os anfitriões de um encontro com clientes e corretores no próximo dia 12, na Casa Mizzi, em Jardim da Penha. Na ocasião, a Mivita Construtora fará o lançamento oficial do DOM, empreendimento na Mata da Praia que já tem mais de 80% das unidades comercializadas.
Ouvidoria itinerante
O Procurador de Justiça e Ouvidor do MPES, Dr. Josemar Moreira e a Procuradora de Justiça e Ouvidora das Mulheres do MPES, Dra. Carla Stein. Foto: Comunicação do MPES.
O Procurador de Justiça e Ouvidor do MPES, Dr. Josemar Moreira,  e a Procuradora de Justiça e Ouvidora das Mulheres do MPES, Dra. Carla Stein: na a 3° Ouvidoria Itinerante, no sábado (07), no Shopping Moxuara, em Cariacica. Divulgação/Comunicação do MPES

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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