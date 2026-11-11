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Leonel Ximenes

Festa da torcida do Vasco na Rua da Lama vira caso de polícia

Comerciante acusa torcedores de vandalismo em sua gelateria, durante o jogo contra o Palmeiras válido pelas semifinais da Copa do Brasill

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

11 nov 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Torcedores do Vasco ocupam a varanda da Dom Eli Gelato, em Jardim da Penha, durante o jogo contra o Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil
Torcedores do Vasco ocupam a varanda da Dom Eli Gelato, em Jardim da Penha, durante o jogo contra o Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil Divulgação/Videomonitoramento


O comerciante Sérgio Miguel Prucoli Barboza registrou um boletim na Polícia Civil pelo qual acusa torcedores do Vasco de terem provocado vandalismo em seu estabelecimento, na Rua da Lama, em Jardim da Penha.


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Segundo Prucoli, sócio da Dom Eli Gelato, alguns torcedores vascaínos que assistiam à semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, no último domingo (8), invadiram a varanda frontal do seu estabelecimento, ameaçaram funcionários da loja e, na confusão, chegaram a quebrar uma mesa.


“No vídeo que nós temos, fica bem claro que um rapaz que entra na varanda, pega a mesa e a quebra. Inclusive tinha uma moça sentada na mesa que podia ter se machucado. É de uma violência...  Deixa a gente sem palavras”, desabafa o empresário.

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Sérgio Prucoli disse que já entrou em contato com os responsáveis pela torcida organizada do Vasco, identificada como Guerreiros do Almirante (GDA), como consta no Boletim Unificado (BU) registrado pelo comerciante na Polícia Civil.


 “Eles se ofereceram para tentar identificar o sujeito. Deixamos claro pra eles que a gente não é de maneira alguma contra o evento, mas que é preciso ter controle sobretudo nesses dias de grandes aglomerações. A polícia e as demais instituições precisam estar presentes para garantir a segurança de todos”, apela.

Ninguém assume esse evento que atrapalha o ir e vir dos clientes dos comércios locais e provoca constantes atos de vandalismo. Além disso, urinam nas calçadas por falta de estrutura. É um evento que aparentemente está ocorrendo de forma irregular, sobretudo quando ganha essas proporções

Sérgio Miguel Prucoli Barboza Comerciante


Por falar nisso, além da Polícia Civil, o comerciante disse que já comunicou o fato à Secretaria Municipal de Segurança Pública e notificou a Prefeitura de Vitória do problema, haja vista que, segundo ele, esse transtorno provocado por torcedores do Vasco, que se concentram em um bar nas imediações, já ocorreu outras vezes.


“A gente passou por algo parecido no ano passado, na final da Copa do Brasil em que o Vasco jogou. Inclusive deu muito mais gente do que deu nesse último jogo de domingo. Na época, as pessoas invadiram a nossa varanda. A gente ainda tinha posto um segurança, mas ele não teve como segurar. As pessoas foram entrando, a gente foi obrigado a tirar o mobiliário, botar tudo pra dentro e fechar a loja pra evitar maiores danos”, lamenta.

Mesa que foi quebrada na gelateria durante o jogo do Vasco
Mesa que foi quebrada na gelateria durante o jogo do Vasco Divulgação

Por causa dos transtornos do ano passado, Prucoli planeja fazer uma reforma na sua gelateria como forma de garantir a segurança do estabelecimento e a privacidade dos clientes: “A nossa varanda hoje é aberta, desde aquela época, mas agora a gente tá querendo fechá-la”.


Em tempo: no tempo normal, o Vasco derrotou o Palmeiras por 2 a 1, mas o time paulista venceu a equipe carioca nos pênaltis (5 a 4) e vai decidir a Copa do Brasil contra o Grêmio.


O QUE DIZ A TORCIDA

Gilberto Carius, representante da torcida Guerreiros do Almirante, disse à coluna que a questão está encaminhada e prometeu tomar providências: "Já fizemos contato com o dono [da gelateria] e estamos tentando identificar a pessoa que vandalizou e vamos tomar as providências cabíveis em relação a isso. Ele não é um integrante da torcida GDA, era um vascaíno aleatório que foi ver o jogo, mas nós vamos vamos identificar".

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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Vasco Copa do Brasil Palmeiras Bairro Jardim da Penha Segurança Pública Rua da Lama Prefeitura de Vitória Polícia Civil
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