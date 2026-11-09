Palmeiras e Grêmio garantem ao menos R$ 52 mi em prêmios na Copa do Brasil

Palmeiras e Grêmio já garantiram, pelo menos, R$ 52 milhões em premiações na Copa do Brasil com a ida para a final da competição. Cada time embolsou, pelo menos, R$ 34 milhões por ir à final. Esse é o prêmio pago ao vice-campeão, quem levantar a taça ainda ganhará mais R$ 44 milhões.

As duas equipes entraram na mesma fase na Copa do Brasil. Por serem da Série A, Palmeiras e Grêmio começaram a competição na quinta etapa. Eliminados nas semifinais, Atlético-MG e Vasco deixam a competição com R$ 18 milhões embolsados. Assim como Grêmio e Palmeiras, eles entraram na quinta fase.

A final da Copa do Brasil será disputada no dia 6 de dezembro. Palmeiras e Grêmio vão se enfrentar no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partir desta edição, o torneio conta com jogo único na final.

Reedição de final

O Palmeiras eliminou o Vasco nos pênaltis. A equipe paulista venceu o jogo de ida da semifinal, em casa, por 1 a 0, mas perdeu por 2 a 1, em São Januário. Nas penalidades, Carlos Miguel brilhou, defendeu as cobranças de Lescano e Andrés Gómez e garantiu o triunfo por 5 a 4.

O Grêmio despachou o Atlético-MG. Jogando em casa na ida, o time gaúcho venceu por 2 a 0 e, na volta, segurou o empate por 1 a 1, na Arena MRV, para avançar.

Palmeiras e Grêmio voltarão a se enfrentar em uma final de Copa do Brasil. Na temporada 2020, as equipes se encontraram na decisão, e o time paulista levou a melhor, o título foi definido em 2021 por causa da pandemia de covid-19.

Premiações da Copa do Brasil

1ª Fase: R$ 400 mil para o Grupo III

2ª Fase: R$ 1,38 milhão para o Grupo II e R$ 830 mil para o Grupo III

3ª Fase: R$ 1,53 milhão para o Grupo II e R$ 950 mil para o Grupo III

4ª Fase: R$ 1,68 milhão para o Grupo II e R$ 1,07 milhão para o Grupo III

5ª Fase: R$ 2 milhões para os clubes participantes

Oitavas de Final: R$ 3 milhões para os clubes participantes

Quartas de Final: R$ 4 milhões para os clubes participantes

Semifinal: R$ 9 milhões para os clubes participantes

Final: R$ 34 milhões para o vice-campeão e R$ 78 milhões para o campeão

Grupo III: Times das Séries C, D e vindos dos estaduais

Grupo II: Times vindos da Série B