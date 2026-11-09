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Futebol

Palmeiras e Grêmio garantem ao menos R$ 52 mi em prêmios na Copa do Brasil

Valor é garantido através da ida para a final da competição

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 14:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 nov 2026 às 14:45
Piquerez, do Palmeiras, e Carlos Vinícius, do Grêmio
Piquerez, do Palmeiras, e Carlos Vinícius, do Grêmio Cesar Greco/Palmeiras ;Lucas Uebel/Grêmio
Palmeiras e Grêmio já garantiram, pelo menos, R$ 52 milhões em premiações na Copa do Brasil com a ida para a final da competição. Cada time embolsou, pelo menos, R$ 34 milhões por ir à final. Esse é o prêmio pago ao vice-campeão, quem levantar a taça ainda ganhará mais R$ 44 milhões.
As duas equipes entraram na mesma fase na Copa do Brasil. Por serem da Série A, Palmeiras e Grêmio começaram a competição na quinta etapa. Eliminados nas semifinais, Atlético-MG e Vasco deixam a competição com R$ 18 milhões embolsados. Assim como Grêmio e Palmeiras, eles entraram na quinta fase.
A final da Copa do Brasil será disputada no dia 6 de dezembro. Palmeiras e Grêmio vão se enfrentar no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partir desta edição, o torneio conta com jogo único na final.
Reedição de final
O Palmeiras eliminou o Vasco nos pênaltis. A equipe paulista venceu o jogo de ida da semifinal, em casa, por 1 a 0, mas perdeu por 2 a 1, em São Januário. Nas penalidades, Carlos Miguel brilhou, defendeu as cobranças de Lescano e Andrés Gómez e garantiu o triunfo por 5 a 4.
O Grêmio despachou o Atlético-MG. Jogando em casa na ida, o time gaúcho venceu por 2 a 0 e, na volta, segurou o empate por 1 a 1, na Arena MRV, para avançar.
Palmeiras e Grêmio voltarão a se enfrentar em uma final de Copa do Brasil. Na temporada 2020, as equipes se encontraram na decisão, e o time paulista levou a melhor, o título foi definido em 2021 por causa da pandemia de covid-19.
Premiações da Copa do Brasil
1ª Fase: R$ 400 mil para o Grupo III
2ª Fase: R$ 1,38 milhão para o Grupo II e R$ 830 mil para o Grupo III
3ª Fase: R$ 1,53 milhão para o Grupo II e R$ 950 mil para o Grupo III
4ª Fase: R$ 1,68 milhão para o Grupo II e R$ 1,07 milhão para o Grupo III
5ª Fase: R$ 2 milhões para os clubes participantes
Oitavas de Final: R$ 3 milhões para os clubes participantes
Quartas de Final: R$ 4 milhões para os clubes participantes
Semifinal: R$ 9 milhões para os clubes participantes
Final: R$ 34 milhões para o vice-campeão e R$ 78 milhões para o campeão
Grupo III: Times das Séries C, D e vindos dos estaduais
Grupo II: Times vindos da Série B
Grupo I: Times vindos da Série A
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