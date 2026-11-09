Transparência na saúde pública vai além da publicação de contratos

Publicar contratos, notas fiscais e relatórios são importantes. Mas, na saúde pública, transparência só cumpre sua função quando permite responder a uma pergunta elementar: o medicamento comprado com dinheiro público chegou a quem precisava dele?





O Espírito Santo tem razões para comemorar seus avanços em transparência. No Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública na dimensão Geral, 71 dos 78 municípios melhoraram suas notas entre 2022 e 2023. Em 2025, 44 alcançaram o nível “ótimo”, e nenhum permaneceu nas categorias “ruim” ou “péssimo”.





Na saúde, o problema é que subir no ranking não encerra a discussão, em algumas áreas, o desafio começa justamente depois que a informação é publicada. Em 2025, foram apresentados os primeiros resultados do monitoramento dos níveis de transparência e governança em Saúde do Estado e o diagnóstico foi positivo.





Entre 2022 e 2024, os municípios receberam grande volume de orientações e foram desafiados a planejar políticas públicas com apoio das inovações tecnológicas. Isso permitiu ampliar o acesso dos cidadãos a exames, medicamentos, serviços, legislações e espaços de participação – seja em audiências públicas, consultas ou conselhos de saúde.