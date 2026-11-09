Governo Lula prorroga vigência do Gás do Povo até 2031

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prorrogou a vigência do programa Gás do Povo, que fornece acesso gratuito ao gás de cozinha, para até 2031. A decisão foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) nesta segunda-feira (9).

O Gás do Povo oferece recargas gratuitas de botijões de gás de cozinha de 13 kg a famílias de baixa renda. O benefício é concedido a inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal) que tenham renda mensal familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Beneficiários do Bolsa Família têm prioridade.

Na terça-feira (10), o governo vai disponibilizar 3,1 milhões de vales para a recarga gratuita do botijão, sendo 380,5 mil para novos beneficiários e outros 2,7 milhões para famílias que já participam do programa. O custo é de mais de R$ 337 milhões.

O presidente Lula já havia prometido ao longo de sua campanha para a reeleição manter o benefício, uma das bandeiras sociais de seu governo.

No início de novembro, o petista já havia afirmado que nenhum programa social seria extinto em seu quarto mandato. Para além do Gás do Povo, o presidente também investiu no Pé-de-Meia, com aumento do valor do benefício, e no Bolsa Família, que teve reajuste anunciado às vésperas do primeiro turno.

Desde a vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro (PL), circularam nas redes sociais publicações que anunciavam falsamente o fim ou a redução do Bolsa Família e do Gás do Povo, além de um suposto recuo na implementação do fim da escala 6x1.

"Escutem o que eu vou dizer: nenhum programa social será extinto neste país", afirmou. "O que pode acontecer é criarmos novos programas sociais ou melhorarmos aqueles que já existem", afirmou.