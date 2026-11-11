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Abdo Filho

As expectativas do mercado imobiliário para 2027

Na visão dos empresários e executivos, não será fácil. Eles não enxergam uma crise, mas uma acomodação. Os juros elevadíssimos praticados no Brasil atrapalham bastante

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 03:00

Públicado em 

11 nov 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Vila Velha - ES - Prédios na orla do município.
 Prédios na orla de Vila Velha Vitor Jubini

O que esperar do mercado imobiliário, em 2027, diante de taxas tão elevadas de juros? Esse foi um dos principais temas de um encontro organizado pela Ademi (Associação Empresas do Mercado Imobiliário), em Vitória, nesta terça-feira (10). Na visão dos empresários e executivos, não será fácil. Eles não enxergam uma crise, mas uma acomodação. Os juros elevadíssimos praticados no Brasil atrapalham bastante, mas também há o que chamaram de "final de ciclo" iniciado lá na pandemia.

"O mercado, inclusive aqui no Espírito Santo, está muito precificado e com muitos lançamentos. Vejo uma entressafra, uma estagnação natural, em 2027. Aliás, São Paulo já percebeu isso, com uma queda importante nas vendas de uns meses para cá, e o Espírito Santo vai perceber também. Mesmo sendo otimista, teremos um ciclo duro, com o mercado sofrendo. Lançou-se muito e a preços elevados. Não tem bolso para isso tudo, os juros estão muito elevados e a população endividada. Teremos uma correção em 2027, com poucos lançamentos", disse Cláudio Carvalho, CEO da AW Realty, de São Paulo.

Sobre os impactos da reeleição do presidente Lula no mercado financeiro, Carvalho vê como fora da curva. "Sobre os preços das ações das empresas de construção na Bolsa, não vejo como a realidade. Isso vai voltar com o tempo. O Lula vai para o quarto mandato, sabemos como ele funciona, não fará um grande ajuste fiscal, como seria adequado, mas também não vai deixar quebrar. Creio que teremos uma melhora de cenário em 2028, quando o mercado já estará precificando as eleições de 2030. Se o governo fizer um ajuste importante em 2027, volta antes".

Marcello Moreira, diretor da EBM Desenvolvimento Imobiliário, de Goiás, também enxerga um 2027 difícil, mas lembra que não se pode tomar todas as decisões olhando apenas para o curto prazo. "Vai ser um ano difícil mesmo, tem que olhar para o caixa e fazer projetos que caibam no bolso, sem firula. Mas quem está olhando apenas para 2027 e 2028 está olhando errado. O mercado imobiliário é o maior do mundo porque é de longo prazo e entrega no longo prazo, apesar dos ruídos. Se olharmos para os últimos 30 anos, foram de forte expansão, sem depender de quem está em Brasília".

Eles apostam em uma preservação do Minha Casa Minha Vida, programa de habitação do governo federal, muito embora as faixas mais elevadas devam seguir sofrendo com os juros. "O Minha Casa Minha Vida está consolidado, mas também sofre com os juros. Só um alerta para os empresários de médio e alto padrão que querem passar para o Minha Casa Minha Vida: é um outro bicho. Se preparem, busquem quem entenda caso optem por fazer o movimento", avisou Moreira.

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Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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