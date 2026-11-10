Importação de carros pelo ES seguirá forte (apesar do imposto mais alto...)

Entre janeiro e julho de 2026, 231,3 mil carros importados entraram no Brasil pelos portos do Espírito Santos. Um recorde histórico empurrado pela antecipação das compras, já que, em julho passado, passou a vigorar a alíquota de 35% do Imposto de Importação em cima de veículos elétricos e híbridos, topo do escalonamento previsto pelo governo federal e iniciado em 2024. De julho para cá, por conta da antecipação, o movimento nos pátios e portos capixabas tem sido menor, mas isso não significa dizer que teremos uma mudança drástica no movimento da principal carga a entrar pelo Estado nos últimos anos. As tradings, plataformas de comércio internacional responsáveis por viabilizar as operações, creem que as transações seguirão em ritmo acelerado.



"A indústria automobilística está passando por uma profunda transformação no mundo e a China está capitaneando o movimento. É um novo paradigma. O produto chinês agradou muito o mercado brasileiro e a tendência é de seguir crescendo o consumo interno. O imposto maior pode enfraquecer? Sim, mas vejo a manutenção de um mercado muito vigoroso e os chineses com preços muito competitivos. O mais importante, a meu ver, é como a economia brasileira como um todo vai se comportar", assinalou Luiz Fernando Braga, diretor da Comexport, uma das maiores tradings do Brasil. "Sobre o Espírito Santo, há um ambiente muito propício para que as importações se deem pelo Estado, com boa localização, infraestrutura e boas condições tributárias. Deve continuar movimentando muito e é uma operação rentável, tanto que outros estados, como o Paraná, estão entrando na briga para importar pelos portos de lá".



Luciano Sapata, executivo de outra gigante do setor, a Sertrading, também aponta para uma continuidade das importações em alta, muito embora destaque o início do movimento de montadoras chinesas construindo fábricas no Brasil. "Estamos acompanhando a consolidação de um ator importante, que é a indústria chinesa, no mercado brasileiro, que é um dos maiores do mundo. A alta nas importações observada desde o começo da década é algo extraordinário e já começamos a ver anúncios de fábricas chinesas no Brasil (inclusive a da GWM em Aracruz), mas temos de olhar que o mercado brasileiro cresceu, deve passar, agora em 2026, de 3 milhões de carros vendidos após muitos anos e quem está puxando isso são os chineses. Hoje, temos cerca de 10 marcas da China no Brasil, tem outras 20 para chegar. O que vejo é um mercado em constante mudança, mas que seguirá forte, com produção no Brasil e ainda com muita coisa vinda de fora, inclusive peças".



A advogada Luciana Mattar, que tem várias tradings entre seus clientes e assessora a Associação das Empresas Permissionárias de Recintos Alfandegados – Portos Secos do ES, aponta a boa ambiência criada no Estado como fundamental para a manutenção das operações. "O Estado construiu uma plataforma de importação: portos, capacidade aduaneira, logística secundária e segurança institucional. Algo feito ao longo de muitas décadas que entrega custo mais baixo, tempo mais curto, capacidade de distribuição e segurança jurídica. Vai além da questão tributária e o cliente olha para isso com muita atenção, afinal, não adianta ter infraestrutura, mas agarrar na fila e/ou na burocracia. Tudo aponta para a manutenção das importações, assim sendo, o Espírito Santo estará bem posicionado".