O menino que navegava o mundo

Morávamos em Manaus, onde nasci, eu, o Teatro Amazonas, meu pai, mãe, três irmãos e uma irmã. E muita floresta.





Nesse tempo chovia demais e os rios comunicavam o Estado do Amazonas com o resto do mundo. Os navios ingleses da Booth Line, onde trabalhava papai, o SS Hillary e o SS Hidelbrand passavam por Belém do Pará, onde sumiam Atlântico adentro com destino a Liverpool, na Inglaterra, com uma paradinha em Lisboa, onde se fabricava as legítimas piadas de português (aliás, dizem que não existe piada de portuguêds, é tudo verdade).





Aos 10 anos de idade, quando viajávamos de navio, adorava singrar as águas do Atlântico. Eram imensos navios de carga, madeira, juta, borracha, petróleo… Mas os camarotes emprestados ao meu pai eram uma riqueza de conforto.





Além do mais, a empresa contratava artistas para distrair os tripulantes e os convidados. Uma vez embarcou um sanfoneiro, o que tinha de novo tinha de afinado. Luiz Gonzaga não era, Dominguinhos, muito menos. Quem teria sido, então?