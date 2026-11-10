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Leonel Ximenes

A batalha dos ônibus: Justiça do ES dá mais uma vitória à Buser

Com a decisão, plataforma pode continuar operando no Espírito Santo

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

10 nov 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
A Buser opera em 16 cidades do Espírito Santo
Ônibus da Buser: empresa venceu outra ação na Justiça, agora contra a Gontijo Buser/Divulgação

A Justiça do Espírito Santo rejeitou uma ação movida pela Empresa Gontijo de Transportes contra a Buser e suas empresas de fretamento parceiras (Pedra Azul Turismo e Transirmãos), permitindo que a plataforma continue operando rotas no Estado. 


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A empresa rodoviária mineira pode recorrer da decisão, proferida no último dia 31 pelo juiz Marcos Assef do Vale Depes, da 7ª Vara Cível de Vitória, que julgou os pedidos da Gontijo totalmente improcedentes.


Na ação, iniciada em 2021, a Gontijo alegava concorrência desleal e irregularidade no fretamento, exigindo a proibição das viagens e a retirada das ofertas da Buser, especialmente entre Vitória e cidades de Minas Gerais, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.


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O magistrado destacou que o setor opera sob livre concorrência, a outorga de linha regular não garante exclusividade e que eventuais irregularidades de fretamento são de competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), não cabendo o banimento da atividade.


A sentença de primeira instância é passível de recurso e reforça uma série de entendimentos favoráveis à Buser no Espírito Santo. 


A decisão mais recente que beneficiou a plataforma de ônibus no Estado ocorreu em março passado, quando o Tribunal de Justiça do ES decidiu em favor da Buser em uma ação movida pela Águia Branca questionando o modelo de fretamento.


A empresa capixaba reivindicava indenização por suposta concorrência ilegal e o encerramento das operações da plataforma no Estado, o que acabou não acontecendo por decisão judicial.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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