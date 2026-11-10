A batalha dos ônibus: Justiça do ES dá mais uma vitória à Buser

A Justiça do Espírito Santo rejeitou uma ação movida pela Empresa Gontijo de Transportes contra a Buser e suas empresas de fretamento parceiras (Pedra Azul Turismo e Transirmãos), permitindo que a plataforma continue operando rotas no Estado.





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A empresa rodoviária mineira pode recorrer da decisão, proferida no último dia 31 pelo juiz Marcos Assef do Vale Depes, da 7ª Vara Cível de Vitória, que julgou os pedidos da Gontijo totalmente improcedentes.





Na ação, iniciada em 2021, a Gontijo alegava concorrência desleal e irregularidade no fretamento, exigindo a proibição das viagens e a retirada das ofertas da Buser, especialmente entre Vitória e cidades de Minas Gerais, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.



