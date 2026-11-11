O Espírito Santo que queremos construir juntos

Voltar ao Espírito Santo é sempre uma experiência especial. Como conterrâneo, estar em Vitória na última semana foi uma oportunidade de reencontrar pessoas, conversar sobre o futuro do Estado e perceber, em diferentes encontros, a força de uma característica que considero essencial à trajetória capixaba: a disposição de construir em conjunto.





Em conversa com a prefeita de Vitória, Cris Samorini, falamos sobre dois projetos que ajudam a traduzir essa visão de futuro: a revitalização do centro, por meio do Programa de Reabilitação da Área Central (ReAC), e o Vitória de Frente para o Mar. São iniciativas que partem da compreensão que desenvolvimento urbano não se resume a obras. Significa criar condições para que a cidade volte a atrair moradores, empresas, investimentos e atividades econômicas, assim como recuperar espaços, valorizar a história e oferecer possibilidades de convivência e negócios.





O ReAC chama a atenção por buscar enfrentar um problema comum a centros históricos de muitas cidades brasileiras: a perda de vitalidade econômica e residencial. A recuperação de imóveis, a simplificação de procedimentos, o estímulo à habitação e a atração de capital privado podem criar um ciclo virtuoso. Um centro mais habitado gera demanda por comércio e serviços. Mais atividade econômica estimula novos investimentos. E a presença cotidiana de pessoas contribui para a segurança e a conservação dos espaços públicos.