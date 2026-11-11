O Espírito Santo que queremos construir juntos

Voltar ao Espírito Santo é sempre uma experiência especial. Como conterrâneo, estar em Vitória na última semana foi uma oportunidade de reencontrar pessoas, conversar sobre o futuro do Estado e perceber, em diferentes encontros, a força de uma característica que considero essencial à trajetória capixaba: a disposição de construir em conjunto.
Em conversa com a prefeita de Vitória, Cris Samorini, falamos sobre dois projetos que ajudam a traduzir essa visão de futuro: a revitalização do centro, por meio do Programa de Reabilitação da Área Central (ReAC), e o Vitória de Frente para o Mar. São iniciativas que partem da compreensão que desenvolvimento urbano não se resume a obras. Significa criar condições para que a cidade volte a atrair moradores, empresas, investimentos e atividades econômicas, assim como recuperar espaços, valorizar a história e oferecer possibilidades de convivência e negócios.
O ReAC chama a atenção por buscar enfrentar um problema comum a centros históricos de muitas cidades brasileiras: a perda de vitalidade econômica e residencial. A recuperação de imóveis, a simplificação de procedimentos, o estímulo à habitação e a atração de capital privado podem criar um ciclo virtuoso. Um centro mais habitado gera demanda por comércio e serviços. Mais atividade econômica estimula novos investimentos. E a presença cotidiana de pessoas contribui para a segurança e a conservação dos espaços públicos.
Já o Vitória de Frente para o Mar propõe aproveitar melhor um dos ativos mais evidentes da Capital: sua relação com a água. A requalificação das orlas e a estruturação de atividades ligadas à gastronomia, ao turismo, ao esporte e à economia náutica podem ampliar a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, transformar paisagem e vocação natural em atividade econômica, sem perder de vista o caráter público desses espaços.
Esses projetos revelam uma dimensão do desenvolvimento que merece ser mais valorizada: a cidade também é uma plataforma econômica. Mobilidade, espaços públicos, patrimônio, segurança, lazer e qualidade ambiental influenciam a capacidade de atrair talentos, empresas e investimentos. Vitória tem se destacado como uma capital que combina geração de empregos e qualidade de vida. Preservar e ampliar essa combinação exige planejamento, gestão e capacidade de execução.
Também estive com o governador eleito, Lorenzo Pazolini, e o senador eleito Evair de Melo. A conversa passou pelos desafios e pelas oportunidades do Espírito Santo. Existe um ponto de convergência que deveria orientar qualquer agenda pública: o Estado tem condições de crescer mais, diversificar sua economia e gerar oportunidades de melhor qualidade para os capixabas.
Para isso, a iniciativa privada precisa ocupar um papel central. É nas empresas que investimentos se transformam em produção, inovação, empregos, renda e arrecadação. Empreendedores identificam oportunidades, assumem riscos e desenvolvem soluções. Ao poder público cabe oferecer infraestrutura, educação, segurança, regras claras e um ambiente institucional confiável. Não se trata de substituir responsabilidades, mas de reconhecer que o desenvolvimento ganha escala quando os setores público e privado trabalham com objetivos convergentes.
Essa convicção esteve presente também no 14º Fórum Liberdade e Democracia, realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã. O encontro reuniu pessoas interessadas em discutir ideias, economia, empreendedorismo e os caminhos para o futuro. O instituto nasceu a partir do Espírito Santo em Ação, movimento que aproximou
empresários e representantes da sociedade em torno de um propósito comum de contribuir para a recuperação e o desenvolvimento do Estado.
O Espírito Santo em Ação mostrou que a participação empresarial pode ir além da defesa de interesses setoriais. Quando empresários e sociedade se mobilizam para pensar o território, propor caminhos e contribuir com soluções, ajudam a fortalecer uma cultura de responsabilidade compartilhada. Esse espírito permanece vivo e precisa continuar sendo estimulado entre as novas gerações de lideranças.
O Estado reúne vantagens importantes: localização estratégica, infraestrutura portuária, vocação exportadora, atividade industrial, agronegócio competitivo, potencial energético, recursos naturais e uma população empreendedora. Mas vantagens não se convertem automaticamente em prosperidade. É preciso investir em logística, qualificação profissional, inovação, tecnologia e segurança jurídica. É preciso também estimular novos negócios, apoiar pequenas e médias empresas e criar condições para que o Espírito Santo participe das oportunidades da economia digital e da transição energética.
O desafio é transformar crescimento em desenvolvimento de longo prazo. Isso exige produtividade, diversificação e capacidade de atrair investimentos que agreguem conhecimento e tecnologia. Exige instituições que funcionem e uma visão de futuro que sobreviva aos ciclos eleitorais.
Saio desses encontros com uma percepção otimista. O Espírito Santo tem uma história de articulação, iniciativa e capacidade de realização. A construção de um estado mais próspero depende da contribuição de todos.
O futuro capixaba será tão promissor quanto nossa capacidade de transformar diálogo em cooperação e boas ideias em projetos concretos. Foi muito bom estar em casa e reencontrar esse espírito. É ele que nos permite olhar para a frente com confiança e trabalhar para que esse futuro de prosperidade aconteça.