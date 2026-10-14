O Brasil sabe produzir. Falta saber vender

Não se trata, portanto, apenas de uma tendência de consumo ou de uma estratégia de comunicação. Há uma oportunidade econômica concreta: agregar valor, diferenciar produtos e ampliar a renda potencial de quem produz.





Voltando ao caso da Colômbia, o país compreendeu há muito tempo a importância de construir uma marca. Em 1960, criou Juan Valdez, personagem que se tornou símbolo do café colombiano e de seus produtores.





A iniciativa ajudou a associar a origem do produto a uma identidade reconhecível, reforçada ao longo das décadas por campanhas e presença comercial. Não se tratava apenas de vender café, mas de construir uma história que o consumidor pudesse identificar e valorizar.





O Brasil tem condições de fazer o mesmo. Temos regiões com identidades próprias, produtores que investem em tecnologia e qualidade e uma cadeia que avança em produtividade e diferenciação. O que precisamos é dar a essa história continuidade, escala e reconhecimento.





A sustentabilidade oferece outra oportunidade. O consumidor internacional quer conhecer a origem dos produtos, as condições em que são produzidos e os impactos ambientais e sociais de sua cadeia de valor. O Brasil tem iniciativas relevantes nessa direção, mas precisa comunicar seus avanços com transparência e dados verificáveis.





Essa lição vai muito além do café. No agronegócio, carnes, frutas, cacau, mel e alimentos processados podem disputar segmentos de maior valor agregado quando combinam qualidade, rastreabilidade, inovação e posicionamento.





Na indústria, empresas de máquinas, equipamentos, cosméticos, tecnologia e soluções ambientais podem ampliar sua presença internacional se conseguirem explicar melhor seus diferenciais. Nos serviços, negócios de tecnologia, engenharia, saúde, educação e economia criativa também podem transformar competência técnica em reputação global.





O turismo talvez seja o exemplo mais evidente. O Brasil tem natureza, cultura, gastronomia e experiências capazes de atrair visitantes do mundo inteiro. Mas cada destino precisa ser apresentado ao público certo, com uma proposta clara e uma estratégia de promoção que sobreviva às mudanças de calendário, gestão e conjuntura.





Em todos esses setores, a questão é semelhante: temos produtos e serviços competitivos, mas ainda podemos ser muito melhores em transformar qualidade em preferência; preferência em vendas; e vendas em valor agregado.





Essa mudança exige visão de longo prazo. Campanhas pontuais podem gerar visibilidade, mas marcas são construídas pela repetição de mensagens coerentes, pela experiência do consumidor e pela presença constante nos mercados.





Isso requer investimento, inteligência comercial, pesquisa sobre hábitos de consumo, adaptação cultural e coordenação entre empresas, associações setoriais e instituições de promoção.





Marketing internacional não deve ser tratado como despesa acessória, acionada apenas quando sobram recursos. É parte da estratégia competitiva. Assim como uma empresa investe em pesquisa, tecnologia e produtividade, precisa investir em reputação, distribuição e relacionamento com seus clientes.