O café é especial para quem?

Estou no processo de tirar minha cidadania de café especial e me matriculei em um curso de análise sensorial do bendito. O melhor aprendizado foi perceber o especial como metáfora da existência: tem muita coisa para acontecer e as chances de ficar desagradável são altíssimas.



Mas tenho percebido algo de realmente especial nesses cafés: eles reúnem à mesa pessoas um pouco mais preocupadas com aquilo que querem apreciar com a bebida. E nem sempre é sobre sentir aromas.