Momento Agro: conceito do que é café especial mudou; entenda

Momento Agro: conceito do que é café especial mudou; entenda

Videocast detalha novo protocolo oficial de avaliação da qualidade da bebida, que, além do sabor, considera atributos físicos, afetivos e descritivos

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 13:23

O sabor, por si só, já não é suficiente para determinar se um café é ou não especial. Agora, atributos físicos, afetivos, descritivos e extrínsecos também contribuem para agregar a valor à bebida. 

Videocast detalha novo protocolo oficial de avaliação da qualidade da bebida, que, além do sabor, considera atributos físicos, afetivos e descritivos

Momento Agro: conceito do que é café especial mudou; entenda

Isso porque a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) e a Specialty Coffee Association (SCA) adotaram, no início de 2025, o sistema Coffee Value Assessment (CVA) como protocolo oficial de avaliação dos cafés especiais do Brasil, em substituição ao Protocolo da Specialty Coffee Association (SCA), usado desde 2004. 

Para detalhar as mudanças no padrão nacional de avaliação da qualidade dos cafés, o videocast Momento Agro conversa  com o Q-Grader (provador e qualificador de café) Rodrigo Fernandes, que é também responsável pela Unidade de Referência de Cafés Especiais Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo, e com a engenheira agrônoma e filha de produtores de cafés especiais, Ariadna Passamani.

Para Rodrigo, o novo protocolo vai ajudar no entendimento das pessoas sobre o que é um café de qualidade. “O conceito de café especial mudou. Antigamente, os cafés especiais eram os que atingiam acima de 80 pontos. Agora, o café especial é aquele que traz a experiência e permite até a um leigo entender melhor por que o provador considera determinado café como especial”, explica o Q-Grader.

Já Ariadna acredita que o CVA deixa as avaliações mais técnicas e menos subjetivas. “O CVA tem várias formas de identificação e menos chances de os avaliadores aumentarem notas para os cafés preferidos e serem injustos com os demais, ou ainda inventarem características irreais para o café”, destaca. E acrescenta que o novo protocolo oferece uma maior facilidade de dialogar com os mercados, devido à forma como foi estruturada a avaliação descritiva.

Dê o play e confira esse bate-papo sobre cafés especiais. 

