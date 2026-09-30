O futuro não pode ser decidido por omissão

A eleição de 2026 pode ter a maior abstenção das últimas décadas. Mantida a tendência, os ausentes podem passar de 22% do eleitorado, mais de 35 milhões de pessoas. O cientista político Jairo Nicolau, da FGV, considera possível a maior taxa em eleições gerais desde 2002 e classifica esta campanha como uma das menos mobilizadas desde a redemocratização.





Os sinais já apareciam nas eleições municipais de 2024, quando 21,7% dos eleitores faltaram ao primeiro turno, índice só inferior ao de 2020, em plena pandemia.





O desânimo alcança também os mais jovens: são 1,6 milhão de eleitores de 16 e 17 anos aptos a votar neste ano, contra 2,1 milhões em 2022. Parte da abstenção se explica pelo envelhecimento do eleitorado, já que o voto é facultativo acima dos 70 anos. Mas não tudo.





Não é que o brasileiro tenha deixado de se interessar pelo tema. Mas, enquanto uma pesquisa do Datafolha realizada em agosto mostra que 74% dos eleitores têm algum interesse por política, estudos recentes também apontam crescimento do desalento e da indiferença. É compreensível. O debate público muitas vezes se transforma em disputa permanente, e a política passa a ocupar mais espaço pelo conflito do que pela capacidade de produzir soluções.





Mas há uma consequência prática quando nos afastamos. Decisões importantes não podem ser tomadas por omissão. Quando um eleitor deixa de participar, os demais continuam participando. E são eles que, juntos, definem os representantes que tomarão decisões em nome de toda a sociedade.





E vale a pena prestar atenção ao Legislativo. Deputados e senadores elaboram leis, fiscalizam o Executivo e têm papel decisivo na discussão do orçamento e das políticas públicas. Regras tributárias, infraestrutura, educação, segurança jurídica, inovação, ciência e tecnologia e equilíbrio das contas públicas não dependem apenas de quem ocupa o Palácio do Planalto. Dependem também do Congresso.





A escolha de deputado e senador, portanto, não deveria ser feita de última hora. É fundamental conhecer a trajetória dos candidatos, entender suas propostas, avaliar suas prioridades e verificar o que já fizeram. Assim como procedemos antes de investir, contratar ou tomar uma decisão empresarial importante, vale dedicar algum tempo para entender onde estamos colocando nossa confiança.





E essa é só uma parte da participação política. Ela pode acontecer de muitas outras formas: acompanhando o trabalho dos eleitos, integrando entidades empresariais e organizações sociais, discutindo projetos de lei, utilizando canais de participação do Congresso, cobrando resultados ou simplesmente mantendo-se informado.