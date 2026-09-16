Filantropia também é uma forma de construir o futuro

Henrique Prata assumiu a direção em 1989 e ajudou a transformar aquela iniciativa familiar em um projeto nacional. Em 2023, o Hospital de Amor realizou 1,74 milhão de atendimentos, diagnosticou mais de 23 mil casos de câncer e atendeu gratuitamente 568,9 mil pessoas de 2.581 municípios. Segundo o relatório da instituição, apenas 21% dos custos eram cobertos pelo SUS. O restante foi viabilizado pela sociedade.





É difícil encontrar demonstração mais concreta de que filantropia pode ser também uma forma de infraestrutura social. E, nisso, o Brasil ainda tem muito a avançar.





O brasileiro doa. Mas ainda não consolidamos uma cultura de filantropia estruturada, recorrente e de longo prazo, especialmente entre grandes patrimônios e empresas.





A Pesquisa Doação Brasil 2024, do IDIS, mostra que 78% dos brasileiros com mais de 18 anos e renda familiar superior a um salário mínimo fizeram algum tipo de doação em 2024. Foram estimados R$ 24,3 bilhões em doações individuais.





O desafio, portanto, não é apenas aumentar o volume. É transformar a doação em compromisso, confiança e impacto mensurável.





Há bons exemplos próximos de nós. O Instituto Ponte, do Espírito Santo, é um deles. Criado em 2014, conecta doadores a jovens talentosos de baixa renda e transforma recursos privados em educação de qualidade e oportunidades de ascensão social.





Em 2026, a organização chegou a 568 alunos de 19 estados. Seus resultados mostram que filantropia pode funcionar com metas, acompanhamento, transparência e visão de longo prazo.





Esse é um ponto importante. Filantropia não deveria ser confundida com caridade episódica. Ela pode ser investimento social estratégico.







