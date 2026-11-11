Operação contra expansão do Comando Vermelho tem presos em Vitória

Uma operação para combater a expansão da atuação do Comando Vermelho em Vitória foi deflagrada na manhã desta terça-feira (11) na Capital. Até o momento, sete pessoas foram presas. A ação é coordenada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT).





Segundo o delegado-geral da corporação, Jordano Bruno, 25 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão foram expedidos pelo Juízo da 2 Vara Criminal de Vitória.





A ação, denominada "Operação Contenção", conta com o apoio operacional da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER), além da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e da Guarda Municipal de Vitória.