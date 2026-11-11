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"Operação Contenção"

Operação contra expansão do Comando Vermelho tem presos em Vitória

Operação conta com 170 policiais civis, distribuídos em 25 viaturas. A operação tem como foco a apreensão de drogas e armas de fogo.

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 06:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2026 às 06:33

Uma operação para combater a expansão da atuação do Comando Vermelho em Vitória foi deflagrada na manhã desta terça-feira (11) na Capital. Até o momento, sete pessoas foram presas. A ação é coordenada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT). 


Segundo o delegado-geral da corporação, Jordano Bruno, 25 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão foram expedidos pelo Juízo da 2 Vara Criminal de Vitória. 


A ação, denominada "Operação Contenção",  conta com o apoio operacional da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER), além da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e da Guarda Municipal de Vitória.

Coordenada pelo delegado de Polícia Augusto Giorno, do CIAT, a operação conta com 170 policiais civis, distribuídos em 25 viaturas. A operação tem como foco a apreensão de drogas e armas de fogo.


O nome da operação faz referência às ações de enfrentamento e contenção da expansão da organização criminosa.

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