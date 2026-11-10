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Transporte escolar

Ônibus escolar sofre acidente em Pancas e é substituído após reclamações

Veículo transportava quatro alunos quando deslizou sobre um mata-burro na zona rural; ninguém ficou ferido

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 20:18

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

10 nov 2026 às 20:18
Acidente envolvendo ônibus escolar gera reclamações de pais de alunos em Pancas
Motorista retirou ônibus do local e seguiu o trajeto. Leitor A Gazeta

Um ônibus escolar que transportava quatro alunos sofreu um acidente na zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (9). Segundo a prefeitura, o veículo deslizou ao passar por um mata-burro em um trecho molhado pela chuva, e uma das rodas ficou presa na estrutura. Ninguém ficou ferido. O episódio gerou reclamações de pais de estudantes sobre as condições do transporte escolar no município.


Em nota, a Prefeitura de Pancas informou que o ônibus fazia a rota entre Laginha e Córrego Espinho, levando os alunos para casa. Após o incidente, o motorista conseguiu retirar o veículo do local e continuar o trajeto.


Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta por um morador da região mostram a situação do ônibus após o acidente. O homem criticou as condições de conservação do veículo e questionou a qualificação dos motoristas responsáveis pelo transporte escolar.

Prefeitura ouviu reclamações de pais de alunos

Em outra nota, a administração do município informou que o prefeito de Pancas, Agmair Araújo do Nascimento, recebeu em seu gabinete pais de alunos que utilizam o transporte escolar na manhã desta terça-feira (10). A reunião também contou com a presença da secretária municipal de Educação, Bárbara Faria.


Segundo a prefeitura, o prefeito ouviu as preocupações das famílias e se comprometeu a adotar as providências necessárias para regularizar o serviço.


A administração municipal informou que o ônibus envolvido no acidente foi substituído nesta terça-feira. Sobre as reclamações relacionadas às condições dos veículos e à qualificação dos motoristas, a prefeitura afirmou que a Secretaria de Educação analisará os relatos.


Uma equipe da Secretaria Municipal de Obras também esteve no trecho onde ocorreu o acidente nesta terça-feira, mas a chuva impediu o início dos serviços. De acordo com a prefeitura, os trabalhos serão realizados quando as condições climáticas e da via permitirem.

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