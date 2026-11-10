Ônibus escolar sofre acidente em Pancas e é substituído após reclamações

Um ônibus escolar que transportava quatro alunos sofreu um acidente na zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (9). Segundo a prefeitura, o veículo deslizou ao passar por um mata-burro em um trecho molhado pela chuva, e uma das rodas ficou presa na estrutura. Ninguém ficou ferido. O episódio gerou reclamações de pais de estudantes sobre as condições do transporte escolar no município.





Em nota, a Prefeitura de Pancas informou que o ônibus fazia a rota entre Laginha e Córrego Espinho, levando os alunos para casa. Após o incidente, o motorista conseguiu retirar o veículo do local e continuar o trajeto.





Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta por um morador da região mostram a situação do ônibus após o acidente. O homem criticou as condições de conservação do veículo e questionou a qualificação dos motoristas responsáveis pelo transporte escolar.