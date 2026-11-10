Dois homens são presos por ataque a tiros que matou jovem em Manguinhos

Dois homens, de 21 e 32 anos, foram indiciados e presos pelo assassinato de Alexandre Oliveira dos Santos, de 21 anos, e pela tentativa de homicídio contra um jovem de 20 anos, na orla da Praia de Manguinhos, na Serra. O crime ocorreu em 18 de julho deste ano, quando as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo na orla.





Na ocasião, testemunhas contaram à Polícia Militar que Alexandre estava na praia quando dois homens chegaram atirando. O jovem foi atingido no tórax, na cabeça e nas costas. Ele não resistiu e morreu no local. A outra vítima foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.





A prisão dos suspeitos, apontados pela Polícia Civil como executores do crime, foi divulgada na noite desta terça-feira (10), após a conclusão das investigações conduzidas pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.





Segundo a corporação, os dois foram localizados e presos durante diligências no bairro Vila Nova de Colares, também na Serra. Eles permanecem no sistema prisional, à disposição da Justiça. Mais detalhes sobre as investigações serão apresentados pela Polícia Civil em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (11).