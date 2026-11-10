Como ter amigos imaginários nos ajuda na vida real: 'Éramos inseparáveis'

Aguiar dá o exemplo de uma criança que tem um colega na escola que vive pegando seu caminhão de brinquedo favorito sem permissão. Ela pode imaginar que seu amigo imaginário faz a mesma coisa. Nessa situação, a criança pode brigar com ele, pedir desculpas e chegar a um acordo. Depois, pode usar o que aprendeu para resolver o problema com o colega de verdade.