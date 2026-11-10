Assembleia do ES lidera ranking de transparência entre legislativos estaduais

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) atingiu 100% da pontuação na avaliação de 2026 do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) e divide a liderança entre os legislativos estaduais com as assembleias de Goiás e do Paraná. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (10), durante cerimônia no Rio de Janeiro.





Segundo informações divulgadas pelo Legislativo capixaba, a Ales também compartilha com o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) a primeira posição entre os poderes e órgãos estaduais avaliados.





Com o resultado, a Assembleia recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo Diamante, a categoria mais alta da certificação. O reconhecimento já havia sido concedido ao Legislativo em 2024 e 2025.





O levantamento verifica quais informações os órgãos públicos disponibilizam em seus portais e se o cidadão consegue acessá-las com facilidade. Entre os dados analisados estão receitas, despesas, contratos, licitações, estrutura administrativa e remuneração de servidores.





A avaliação é coordenada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em parceria com os tribunais de contas e outras instituições de controle.