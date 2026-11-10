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Nova gestão

Pazolini anuncia exoneração de todos os comissionados do governo do ES em janeiro

Equipe de transição anuncia que medida será aplicada no primeiro dia de governo, em 6 de janeiro de 2027, e também inclui dispensa das funções gratificadas; Estado contabilizava 3.422 vínculos comissionados em outubro, segundo a Seger

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 19:00

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

10 nov 2026 às 19:00
Palácio Anchieta, sede do governo: comissionados representam 10% dos servidores do Estado
 Fred Loureiro | Secom

Todos os servidores que ocupam cargos comissionados no governo do Espírito Santo serão exonerados no primeiro dia da gestão de Lorenzo Pazolini (Republicanos), em 6 de janeiro de 2027. A medida foi anunciada nesta terça-feira (10) em comunicado divulgado pela equipe de transição do governador eleito e inclui a dispensa dos servidores que exercem funções gratificadas.


A decisão alcança cargos de direção, chefia e assessoramento nas secretarias, autarquias e demais órgãos estaduais. Segundo a equipe de transição, o objetivo é permitir que Pazolini defina os profissionais que vão integrar a administração e reorganize a estrutura do Executivo conforme as prioridades da nova gestão.


Durante a campanha eleitoral, Pazolini já havia anunciado, por diversas vezes, que faria cortes nos cargos comissionados, caso fosse eleito governador.


Procurada pela reportagem na última sexta-feira (6), a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) informou que, em outubro de 2026, o Estado contabilizava 3.422 vínculos comissionados e 30.620 servidores efetivos. Considerados apenas esses dois grupos, os comissionados representavam aproximadamente 10% do total.


O levantamento informado pela pasta não detalha quantas funções gratificadas serão atingidas pela medida. Para os servidores efetivos que exercem essas funções, a dispensa significa o encerramento da atribuição adicional, sem a perda do cargo efetivo.


De acordo com o coordenador da equipe de transição, Erick Musso, as exonerações e dispensas fazem parte do planejamento para formar a nova equipe de governo. Segundo ele, a reorganização seguirá as prioridades de Pazolini, com foco na eficiência da administração, na responsabilidade administrativa e na qualidade dos serviços prestados à população.

Continuidade dos serviços

A equipe de transição informou que o planejamento para a substituição dos profissionais deverá considerar a continuidade dos serviços essenciais, especialmente nas áreas de saúde, educação e segurança pública.


O trabalho também inclui o levantamento de informações sobre a estrutura administrativa do Estado, os contratos em vigor, o orçamento, os investimentos e o funcionamento dos serviços públicos. Os dados vão orientar as decisões da nova gestão.

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