Pazolini anuncia exoneração de todos os comissionados do governo do ES em janeiro

Todos os servidores que ocupam cargos comissionados no governo do Espírito Santo serão exonerados no primeiro dia da gestão de Lorenzo Pazolini (Republicanos), em 6 de janeiro de 2027. A medida foi anunciada nesta terça-feira (10) em comunicado divulgado pela equipe de transição do governador eleito e inclui a dispensa dos servidores que exercem funções gratificadas.





A decisão alcança cargos de direção, chefia e assessoramento nas secretarias, autarquias e demais órgãos estaduais. Segundo a equipe de transição, o objetivo é permitir que Pazolini defina os profissionais que vão integrar a administração e reorganize a estrutura do Executivo conforme as prioridades da nova gestão.





Durante a campanha eleitoral, Pazolini já havia anunciado, por diversas vezes, que faria cortes nos cargos comissionados, caso fosse eleito governador.





Procurada pela reportagem na última sexta-feira (6), a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) informou que, em outubro de 2026, o Estado contabilizava 3.422 vínculos comissionados e 30.620 servidores efetivos. Considerados apenas esses dois grupos, os comissionados representavam aproximadamente 10% do total.





O levantamento informado pela pasta não detalha quantas funções gratificadas serão atingidas pela medida. Para os servidores efetivos que exercem essas funções, a dispensa significa o encerramento da atribuição adicional, sem a perda do cargo efetivo.





De acordo com o coordenador da equipe de transição, Erick Musso, as exonerações e dispensas fazem parte do planejamento para formar a nova equipe de governo. Segundo ele, a reorganização seguirá as prioridades de Pazolini, com foco na eficiência da administração, na responsabilidade administrativa e na qualidade dos serviços prestados à população.