Pazolini avalia cortar até 30% de cargos comissionados, se eleito governador do ES

Candidato ao governo do Espírito Santo pelo Republicanos, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini afirmou que, caso eleito, prevê enxugar a máquina pública estadual e avalia reduzir em até 30% os cargos comissionados.





A medida visa a liberar orçamento do Estado para desenvolver projetos nas áreas da saúde, educação e segurança pública. A afirmação foi feita durante entrevista concedida à apresentadora do Boa Noite ES da TV Gazeta, Daniela Abreu, na noite desta quinta-feira (15).





Durante a sabatina, Pazolini pontuou que o Estado tem atualmente cerca de 4.500 servidores em comissão. Disse que redução desse contingente poderá gerar uma economia de até R$ 150 milhões, a serem usados de forma livre no orçamento para investimentos.





“Se nós reduzirmos de 25% a 30% desses servidores, nós teremos R$ 150 milhões a mais livres no orçamento para investir em todas essas políticas públicas. [...] Não precisamos de cabide de emprego, não precisamos de pessoas desqualificadas na gestão”, afirmou, ao ser questionado sobre de onde pretende tirar recursos para realizar projetos do seu plano de governo.





O candidato relembrou a experiência à frente da Prefeitura de Vitória, onde reduziu a quantidade de cargos comissionados de cerca de mil para aproximadamente 500, revertendo os valores economizados em obras de infraestrutura, escolas e postos de saúde.