ES tem potencial para se tornar o hub marítimo brasileiro, diz especialista da USP

Com uma localização estratégica e projetos para fortalecer a vocação logística em andamento, o Espírito Santo apresenta condições necessárias para assumir a liderança do comércio exterior marítimo no Brasil, tendo o potencial de se tornar o hub marítimo brasileiro.





A avaliação é do professor Wagner Menezes, diretor do Centro de Estudos em Direito Marítimo da Universidade de São Paulo (USP). O especialista vai participar nesta sexta-feira (13) do Diálogos.ag, projeto de A Gazeta que reúne especialistas para discutir assuntos relevantes para o Espírito Santo. O evento será na sede da Rede Gazeta, em Vitória, e o painel terá como tema “Espírito Santo: parque logístico do Brasil”.





Além de Menezes, participam Alexandre Bilot, gerente-executivo de Operações Portuárias do Portocel; Romeu Scheibe, superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Espírito Santo; e Anderson Abreu, diretor-executivo do Parklog ES.





Em conversa com A Gazeta, Menezes destacou que transformar o Espírito Santo no principal hub marítimo brasileiro exige um esforço conjunto entre os setores público, empresarial e jurídico para desburocratizar processos, atrair investimentos e implementar tecnologia de ponta.





O professor ressaltou ainda que, para alcançar esse patamar, o Estado precisa virar a chave: em vez de se comparar aos portos nacionais tradicionais, como Santos e Paranaguá, deve espelhar nos complexos portuários e hubs internacionais mais modernos e eficientes do mundo.





"O Espírito Santo precisa olhar para o mundo e para o que está acontecendo de mais moderno no mundo e não só para portos vizinhos. O Estado tem capital humano para se desenvolver e vontade empresarial", defende.