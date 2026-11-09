Samarco atinge maior produção trimestral de minério desde a retomada

De julho a setembro de 2026, a produção da Samarco, mineradora que tem complexo industrial em Ubu, Anchieta, no Sul do Espírito Santo, atingiu o maior volume trimestral desde a retomada das operações em 2020, após o rompimento da barragem de Mariana (MG), ocorrido há 11 anos.
No terceiro trimestre, a mineradora alcançou produção de 4,3 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro. Esse montante representa um crescimento de 10% em relação ao segundo trimestre de 2026 e de 4% na comparação com o mesmo período de 2025. No início deste ano, a mineradora já havia anunciado outro recorde de produção, registrado em 2025.
Os números foram divulgados nesta segunda-feira (9), quando a Samarco informou ao mercado os resultados do terceiro trimestre de 2026. De janeiro a setembro de 2026, a produção alcançou 12 milhões de toneladas, o maior volume registrado no intervalo desde o retorno das operações da companhia.
De acordo com a Samarco, as vendas totalizaram 3,9 milhões de toneladas no terceiro trimestre, em linha com o trimestre anterior. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, somaram 11 milhões de toneladas. O crescimento foi de 1% em relação ao mesmo período de 2025, refletindo a estabilidade dos volumes comercializados ao longo desse intervalo de tempo.
“Os resultados do terceiro trimestre demonstram a resiliência das nossas operações e a consistência das nossas entregas. Alcançamos a maior produção trimestral desde a retomada e mantivemos os volumes de vendas estáveis em relação ao trimestre anterior. Esse desempenho reforça nossa trajetória de evolução gradual e sustentável”, destaca o diretor Financeiro, de Estratégia e Suprimentos da Samarco, Gustavo Selayzim.
A Samarco está operando atualmente com 60% da capacidade produtiva e fazendo investimentos para alcançar 100% da produção de pelotas e finos de minério de ferro até 2028.
A previsão total de investimento para os próximos anos é de R$ 13 bilhões, sendo cerca de R$ 3,5 bilhões para reativar as usinas 1 e 2 de pelotização, na planta de Ubu, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo.
Atualmente, estão em funcionamento as usinas de pelotização 3 e 4, em Ubu, sendo que a última a entrar em atividade, quase nove anos depois do rompimento da barragem em Mariana (MG), foi a usina 3, em agosto de 2024. Assim, alcançou 60% da sua capacidade produtiva.
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