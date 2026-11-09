França atribui ao Irã os ataques cibernéticos em refrigeradores de supermercados

A França acusou o Irã de estar por trás de ataques cibernéticos que afetaram geladeiras e freezers de supermercados.
Em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (9/11), o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, afirmou que o ataque foi realizado pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.
Ele descreveu o ataque como "sem precedentes, tanto em sua escala quanto em seu nível de agressividade", acrescentando que o país "implementará sanções, em nível europeu, contra todos os responsáveis por esse ataque".
O ataque cibernético, ocorrido no mês passado, fez com que geladeiras e freezers em centenas de supermercados por toda a França aumentassem de temperatura, resultando na perda de alimentos frescos e congelados, com um prejuízo estimado em milhões de euros.
Na semana passada, dezenas de supermercados em outros sete países europeus também foram afetados por um ataque cibernético que teve como alvo geladeiras e freezers. Não se sabe se os episódios estão relacionados.
O Irã ainda não respondeu às alegações de Barrot.
Paralelamente, a promotoria de Paris informou que foi aberta uma investigação contra o chefe de uma unidade cibernética ofensiva ligada ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.
No dia 11 de outubro, hackers obtiveram o controle do software que regula a temperatura das unidades de refrigeração utilizadas em muitos supermercados na França.
Mais de 100 supermercados da Coopérative U foram afetados, assim como 180 lojas da Intermarché e de sua marca Netto. Em algumas unidades, a temperatura nos refrigeradores teria chegado a 50°C durante a noite.
Outras grandes redes varejistas de alimentos, incluindo Carrefour, Monoprix e E.Leclerc, também foram atingidas pelo ataque, que teve como alvo um software fornecido pela empresa de engenharia dinamarquesa Danfoss.
O software permite que os varejistas gerenciem seus sistemas de refrigeração remotamente.
No início deste mês, ocorreu uma segunda onda de ataques cibernéticos, afetando mais de 100 lojas em toda a Europa.
Supermercados na Bélgica e em Luxemburgo foram atingidos, assim como um número menor de estabelecimentos na Suécia, Irlanda, Países Baixos, Estônia e Finlândia.
Desde as ondas de ataques aos sistemas de refrigeração, especialistas têm especulado sobre quais grupos de hackers poderiam ser os responsáveis, com o Irã figurando em uma lista de possíveis suspeitos.
Embora dois grupos de ativistas digitais (hacktivistas) alinhados à Rússia tenham reivindicado a autoria na semana passada, poucos acreditaram neles.
O governo francês não informou como chegou à conclusão de que o Irã seria o responsável; a atribuição de ataques cibernéticos é extremamente difícil, uma vez que os hackers conseguem ocultar suas localizações.