ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Fim de exercício

ES fixa regras e trava caixa para pagamento de obras e contratos no fim de 2026

Decreto do governo determina bloqueio absoluto de pagamentos a partir de 23 de dezembro e o cancelamento automático no sistema de empenhos que não forem liquidados até o fim de março de 2027

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 19:19

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

06 nov 2026 às 19:19
Decreto do governo fixou prazos para pagamento de contratos e fornecedores Reprodução

O governo do Espírito Santo publicou nesta semana um decreto que estabelece um cronograma para o fechamento do exercício financeiro do ano de 2026. O documento é assinado pelo governador Ricardo Ferraço (MDB) e determina bloqueio absoluto de pagamentos a partir de 23 de dezembro e o cancelamento automático no sistema de empenhos que não forem liquidados até o fim de março de 2027. 


Fixa, ainda, regras para novos contratos e trava para metas fiscais. Uma delas impõe para 6 de novembro (este sexta-feira) a publicação de decretos de abertura de créditos orçamentários (com exceções pontuais para áreas essenciais, como saúde, educação, obras emergenciais e parcerias público-privadas - PPPs).


Já o prazo final para emissão de atos e autorizações de notas de empenho é 13 de novembro de 2026, devendo ingressar no Sigefes (Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo) até 19 de novembro.


As medidas atingem diretamente a engrenagem de serviços terceirizados, contratos contínuos e obras públicas em andamento, impondo uma corrida burocrática e operacional para que medições, faturas e atestes sejam concluídos a tempo.


O decreto vem num momento em que ocorre a transição de administração do governo do Estado, visto que o governador eleito, Lorenzo Pazolini, assume a administração em janeiro de 2027. 


A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) explicou que as medidas previstas neste decreto são estabelecidas todos os anos, visto que é um decreto de encerramento orçamentário e os prazos são necessários para o fechamento contábil. 


Em nota, a Sefaz afirmou que o decreto de encerramento do exercício financeiro e faz parte dos procedimentos regulares de gestão das contas públicas. Seu objetivo é estabelecer prazos e orientações para que os órgãos estaduais concluam a execução orçamentária e financeira, permitindo ao Estado consolidar suas receitas, despesas e obrigações, em conformidade com a legislação.


“Esse processo é fundamental para garantir a regularidade das contas públicas, a transparência e a responsabilidade fiscal. Além de assegurar o correto fechamento do exercício, a consolidação de informações contábeis confiáveis é essencial para subsidiar o planejamento, a tomada de decisões e a gestão eficiente dos recursos públicos”, informou.


A secretaria acrescentou que a qualidade desse trabalho é reconhecida nacionalmente. Em 2026, o Espírito Santo conquistou novamente a Nota A no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), demonstrando a consistência e a confiabilidade dos dados apresentados pelo Estado.


“A Sefaz ressalta que o decreto não determina a paralisação de obras em andamento, mas disciplina os procedimentos administrativos necessários ao encerramento do exercício financeiro, preservando a organização das contas públicas e a responsabilidade fiscal que caracterizam a gestão estadual”, acrescenta a pasta.


Procurada para comentar os impactos da medida, a Secretaria de Estado e Planejamento (SEP) informou que nenhuma obra ou serviço deve ser afetado por conta das medidas deste decreto. 

Leia mais

ES fixa regras e trava caixa para pagamento de obras e contratos no fim de 2026

Decisão da Justiça do ES devolve direito a voto de fundador da Apex

Sicoob integra agência, coworking e gastronomia em novo espaço na Praia do Canto

Vitória ganha unidade do Hard Rock Café com investimento de R$ 18 milhões

Fundo vende fatia do Shopping Praia da Costa, e novo sócio assume administração

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Governo do ES Espírito Santo Sefaz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Papa no Uruguai, Argentina e Peru: a Igreja Católica é mais de esquerda na América Latina?
Acompanhe em tempo real o primeiro dia de provas do Enem 2026
Enem 2026: acompanhe em tempo real o primeiro dia de prova no ES
Polo gastronômico terá cinco unidades comerciais
Polo gastronômico do Canal de Camburi tem limite de horário retirado em edital

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.