Polo gastronômico do Canal de Camburi tem limite de horário retirado em edital

O edital para concessão do Espaço de Convivência e Polo Gastronômico Ronaldo Vieira do Nascimento, no Canal de Camburi, em Vitória, passou por uma série de alterações após questionamentos apresentados à administração municipal. Entre as mudanças está a retirada do limite que restringia o funcionamento dos estabelecimentos até 22h. A nova versão também modifica regras de habilitação para as empresas interessadas e corrige inconsistências identificadas nos documentos da licitação.





Com a retificação, os horários de funcionamento serão definidos no Plano Operacional, que deverá ser apresentado pela concessionária e submetido à aprovação da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV) em até 30 dias após a assinatura do contrato.





A revisão ocorreu após um pedido de esclarecimentos protocolado em 27 de outubro por uma interessada na licitação. O documento apresentou 30 questionamentos sobre diferentes pontos do edital, do Termo de Referência e da minuta do contrato. A análise técnica da CDTIV, concluída em 3 de novembro, identificou a necessidade de ajustes e recomendou a retificação dos documentos e a reabertura do prazo para apresentação das propostas.





O documento apontou que o Termo de Referência e a minuta do contrato estabeleciam limite de funcionamento até as 22h, enquanto o Regulamento de Uso e Ocupação exigia que pelo menos três estabelecimentos comerciais funcionassem até as 23h. A interessada questionou a contradição e qual regra deveria prevalecer. Na análise, a área técnica reconheceu a inconsistência e encaminhou a retirada do limite fixo das 22h.





A mudança, no entanto, não significa autorização para funcionamento sem restrições. Segundo a prefeitura, continuam valendo as normas municipais sobre emissão de ruídos e amplificação sonora. Também ficam proibidas atividades que desrespeitem os limites legais de barulho, inclusive durante eventos.





A sessão pública, que inicialmente estava prevista para a última terça-feira (3) e depois foi remarcada para quinta (5), agora está agendada para 27 de novembro, às 14h. O recebimento das propostas começou na quinta-feira (5), às 10h.





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