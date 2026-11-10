Nhoque de batata-doce proteico: veja como preparar essa receita para o jantar

O nhoque de batata-doce proteico é uma opção saudável e saborosa para o jantar. A receita combina a textura macia da massa com um molho de tomate encorpado, preparado com lentilha, leguminosa rica em proteínas vegetais, fibras e minerais, como ferro e magnésio. Além de ser uma alternativa para quem deseja reduzir o consumo de carne, o prato fornece nutrientes importantes para o funcionamento do organismo e ajuda a promover a saciedade. Veja como preparar!
Nhoque de batata-doce proteico
Ingredientes
Nhoque
- 500 g de batata-doce
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Sal e noz-moscada em pó a gosto
- Água para cozinhar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Molho bolonhesa de lentilha
- 1 xícara de chá de lentilha crua
- 2 xícaras de chá de molho de tomate natural
- 1 tomate picado
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de orégano
- Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Nhoque
Descasque as batatas-doces , corte-as em pedaços médios e cozinhe em uma panela com água, em fogo médio, até ficarem macias. Escorra bem e amasse com um garfo até obter um purê homogêneo. Deixe esfriar completamente. Em uma tigela, misture o purê com o ovo, o queijo parmesão, o sal e a noz-moscada.
Acrescente a farinha de aveia aos poucos, mexendo até formar uma massa macia e que possa ser modelada. Em uma superfície levemente enfarinhada com farinha de aveia, faça rolinhos com a massa e corte em pequenos pedaços.
Leve uma panela com água ao fogo médio e, quando começar a ferver, adicione os nhoques em pequenas porções. Assim que subirem à superfície, retire-os com uma escumadeira e reserve.
Molho bolonhesa de lentilha
Lave a lentilha em água corrente e coloque-a em uma panela com água suficiente para cobri-la. Leve ao fogo médio e cozinhe por aproximadamente 20 a 25 minutos, até ficar macia, mas sem desmanchar. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa até dourar levemente.
Adicione o tomate, a páprica doce, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e cozinhe por alguns minutos, até o tomate começar a desmanchar. Em seguida, acrescente a lentilha cozida e o molho de tomate natural. Adicione um pouco de água, se necessário, e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até obter um molho encorpado. Para uma textura semelhante à da bolonhesa tradicional, amasse levemente uma parte da lentilha com uma colher. Finalize com folhas de manjericão.
Montagem
Distribua os nhoques de batata-doce em um prato fundo e cubra com o molho bolonhesa de lentilha. Misture delicadamente para envolver os nhoques no molho, sem desmanchá-los. Finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.