Nhoque de batata-doce proteico: veja como preparar essa receita para o jantar

Adicione o tomate, a páprica doce, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e cozinhe por alguns minutos, até o tomate começar a desmanchar. Em seguida, acrescente a lentilha cozida e o molho de tomate natural. Adicione um pouco de água, se necessário, e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até obter um molho encorpado. Para uma textura semelhante à da bolonhesa tradicional, amasse levemente uma parte da lentilha com uma colher. Finalize com folhas de manjericão.