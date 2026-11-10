Golpe do boleto falso: polícia dá 3 dicas para não cair em fraude

Um golpe envolvendo boletos falsos de planos de saúde causou prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão e fez cerca de 100 vítimas no Espírito Santo, segundo a Polícia Civil. Os criminosos enviavam cobranças falsificadas com alterações nos dados das empresas, mas alguns cuidados podem ajudar o consumidor a identificar a fraude antes de realizar o pagamento.





Em entrevista coletiva nesta terça-feira (10), o delegado Breno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), explicou que os suspeitos utilizavam empresas com nomes semelhantes aos das operadoras de saúde para confundir as vítimas.





Durante as investigações, a polícia identificou dois CNPJs utilizados no esquema: