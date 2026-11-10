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Golpe do boleto falso: polícia dá 3 dicas para não cair em fraude

Após operação contra grupo suspeito de causar prejuízo de R$ 1 milhão no ES, Polícia Civil orienta consumidores sobre como identificar cobranças falsas de planos de saúde

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 19:33

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

10 nov 2026 às 19:33
Operação contra grupo investigado por fraudes com boletos de planos de saúde
Operação contra grupo investigado por fraudes com boletos de planos de saúde Polícia Civil

Um golpe envolvendo boletos falsos de planos de saúde causou prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão e fez cerca de 100 vítimas no Espírito Santo, segundo a Polícia Civil. Os criminosos enviavam cobranças falsificadas com alterações nos dados das empresas, mas alguns cuidados podem ajudar o consumidor a identificar a fraude antes de realizar o pagamento. 


Em entrevista coletiva nesta terça-feira (10), o delegado Breno Andrade, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), explicou que os suspeitos utilizavam empresas com nomes semelhantes aos das operadoras de saúde para confundir as vítimas.


Durante as investigações, a polícia identificou dois CNPJs utilizados no esquema:

Identificados

CNPJs utilizados no esquema:

  • VITORIA SERVICOS MEDICOS LTDA – CNPJ 61.644.467/0001-69 
  • UNI VITORIA SERVICOS DE TRABALHO MEDICO LTDA – CNPJ 67.032.132/0001-76

“Eles criaram dois CNPJ que levavam a pessoa a ser confundida. Por exemplo, o CNPJ chamado Vitória Serviço dos Médicos. Então, você recebe um boleto bancário da operadora, você vê aquilo ali e acaba passando no dia a dia achando que era do plano”, detalhou o delegado. 


Como identificar um boleto falso?

Para evitar cair nesse tipo de golpe, o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, apresentou três orientações que podem ajudar o consumidor a verificar a autenticidade das cobranças.

  • Verifique o CNPJ: antes de pagar, compare o CNPJ informado no boleto com o número oficial da operadora de saúde. Os criminosos podem utilizar dados de outras empresas ou alterar informações para fazer a cobrança parecer legítima.

    O CNPJ verdadeiro pode ser consultado nos canais oficiais da operadora, como o site e o aplicativo. Caso haja divergência, não realize o pagamento antes de confirmar as informações diretamente com a empresa.


  • Consulte a razão social da empresa: além do CNPJ, confira a razão social da empresa responsável pela cobrança. Essa informação pode ser consultada gratuitamente no Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Receita Federal.

    Na hora de efetuar o pagamento, também é importante verificar o nome e o CNPJ do beneficiário apresentados pelo aplicativo do banco. Se os dados não corresponderem aos da operadora ou do recebedor por ela autorizado, interrompa a operação e procure os canais oficiais da empresa.


  • Ícone de validação: algumas operadoras de planos de saúde disponibilizam ferramentas para verificar a autenticidade dos boletos. Nesses casos, o consumidor pode informar o código da cobrança ou enviar o arquivo do documento para conferência.

    O ideal é acessar essa ferramenta diretamente pelo site ou aplicativo oficial da operadora, evitando links recebidos por e-mail ou mensagens.

O delegado Breno Andrade destacou ainda que a recuperação do dinheiro pago por meio de um boleto fraudulento pode ser mais difícil do que em determinadas situações envolvendo transferências por Pix.


"O banco não consegue, em tese, fazer o bloqueio do valor de restituição", explicou.

Exemplo de verificador de boleto
Exemplo de verificador de boleto Reprodução

Relembre o caso

A Polícia Civil deflagrou, em 29 de outubro, a Operação Metástase, contra um grupo suspeito de aplicar golpes com boletos falsos de planos de saúde. Segundo as investigações, aproximadamente 100 pessoas foram prejudicadas no Espírito Santo, com movimentação de pelo menos R$ 1 milhão.


Quatro homens foram presos durante a operação: um preparador de veículos de 28 anos, um microempresário de 42, apontado como o principal alvo da investigação, um auxiliar de logística de 23 e um pedreiro de 31 anos. Outros dois suspeitos permanecem foragidos.


De acordo com a polícia, o grupo bloqueava o envio do boleto oficial do plano de saúde ao cliente e, em seguida, encaminhava uma cobrança falsa por um endereço de e-mail semelhante ao utilizado pela operadora.

Golpe de R$ 1 milhão com boletos de planos de saúde é alvo de operação no ES
Golpe de R$ 1 milhão com boletos de planos de saúde é alvo de operação no ES Polícia Civil

Com isso, as vítimas eram induzidas a acreditar que o documento era legítimo e realizavam o pagamento sem saber que estavam sendo enganadas. 


Os investigados são suspeitos de praticar os crimes de associação criminosa, fraude eletrônica, lavagem de capitais e invasão de dispositivos informáticos.

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