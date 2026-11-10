Startup do ES é selecionada para projeto em Portugal

Uma startup criada no Espírito Santo foi selecionada para participar de um programa de internacionalização de empresas brasileiras em Portugal. A GreenWay Environment & Climate está entre as 20 empresas escolhidas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para integrar o Programa de Incubação de Startups em Lisboa em 2027. O anúncio foi feito nesta terça-feira (10), durante a Web Summit Lisboa 2026.
Fundada em 2023, a empresa desenvolve estações urbanas de tratamento do ar que utilizam microalgas e sensores ambientais. A proposta é instalar estruturas em centros urbanos para contribuir com a melhoria da qualidade do ar. A seleção permitirá que a startup apresente a tecnologia ao mercado europeu, busque parceiros comerciais e avance na estratégia de internacionalização.
O fundador da GreenWay, Israel Pestana Soares, recebeu a notícia enquanto participava de uma missão internacional na Itália, voltada ao setor de agricultura e promovida pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), em parceria com outras instituições.
Acredito que o mercado internacional está mais preparado para nossa solução do que o próprio Brasil. É motivo de muito orgulho ser um produto capixaba, podendo sonhar em desenvolver um negócio na Europa.
Israel Pestana, fundador da GreenWay
A tecnologia desenvolvida pela startup utiliza estruturas compostas por microalgas para capturar o CO² do ambiente e gerar biomassa, que pode ser direcionada para bioinsumos agrícolas, suplementação animal ou aplicações industriais, funcionando como estações de tratamento do ar.
A captura de CO² gera créditos certificáveis (Verra), a biomassa colhida vira coproduto vendável, e a estrutura toda funciona como sensor da cidade.
Além da aplicação ambiental, o modelo de negócio prevê a exploração de espaços publicitários nas estruturas, por meio da estratégia conhecida como digital out of home (mídia digital fora de casa), que utiliza telas e equipamentos digitais em ambientes externos.
A ideia é que a receita obtida com anunciantes ajude a financiar a operação e permita oferecer o serviço de tratamento do ar sem que represente um custo elevado para as cidades.
Segundo Israel, o desenvolvimento da solução passou por diferentes etapas. Quando começou, em 2023, a empresa trabalhava com ativos ambientais relacionados à geração de energia renovável e, posteriormente, aprofundou os estudos sobre créditos de carbono. A partir daí, passou a desenvolver alternativas para a descarbonização em escala local, com foco nos espaços de circulação e convivência das pessoas.
Duas estações já foram construídas e estão instaladas no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Guarapari. A empresa foi acelerada pela instituição durante o desenvolvimento do projeto.
Apesar de os equipamentos estarem prontos, ainda não há estruturas em operação comercial no Estado. A expectativa é que a primeira experiência de comercialização aconteça na Europa, antes de a tecnologia chegar ao mercado brasileiro.
Talvez a gente comece primeiro na Europa e depois no Espírito Santo. Quando tivermos isso rodando lá, colhendo resultados, pode ser o momento de chegar ao Brasil já com esse case de sucesso.
Israel Pestana, fundador da GreenWay
As 20 startups selecionadas iniciarão uma etapa de preparação on-line entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027. A incubação presencial em Lisboa está prevista para começar em março do próximo ano.
Durante o programa, as empresas terão acesso a mentorias individuais, consultorias especializadas, workshops e reuniões com potenciais clientes, parceiros e investidores. Também poderão utilizar o espaço de trabalho do escritório da ApexBrasil em Lisboa e receber apoio para participar de um evento europeu de inovação.
A primeira etapa terá duração de três meses e será dedicada à validação dos modelos de negócio e das estratégias comerciais. As empresas que cumprirem os critérios de continuidade poderão avançar para uma segunda fase, com até seis meses adicionais de incubação.
O programa também prevê a possibilidade de acesso à Bolsa Exportação, que permite o reembolso de até R$ 20 mil em despesas elegíveis, conforme as regras da iniciativa.
Para Israel, a seleção representa uma oportunidade de testar a aceitação da tecnologia em um mercado no qual a empresa já identificou interesse pela proposta. Durante a missão internacional na Itália, a GreenWay participou da feira Ecomondo, realizada na cidade de Rimini, voltada a tecnologias ambientais e soluções sustentáveis.
Segundo o empreendedor, as conversas com empresas e representantes do mercado europeu reforçaram a percepção de que existe espaço para a solução desenvolvida no Espírito Santo.
O caminho de um empreendedor tem por trás um bastidor de muita luta. Quando recebemos uma notícia dessas, é um reforço de que estamos no caminho certo.
Israel Pestana, fundador da GreenWay