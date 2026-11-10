Startup do ES é selecionada para projeto em Portugal

A tecnologia desenvolvida pela startup utiliza estruturas compostas por microalgas para capturar o CO² do ambiente e gerar biomassa, que pode ser direcionada para bioinsumos agrícolas, suplementação animal ou aplicações industriais, funcionando como estações de tratamento do ar.





A captura de CO² gera créditos certificáveis (Verra), a biomassa colhida vira coproduto vendável, e a estrutura toda funciona como sensor da cidade.





Além da aplicação ambiental, o modelo de negócio prevê a exploração de espaços publicitários nas estruturas, por meio da estratégia conhecida como digital out of home (mídia digital fora de casa), que utiliza telas e equipamentos digitais em ambientes externos.





A ideia é que a receita obtida com anunciantes ajude a financiar a operação e permita oferecer o serviço de tratamento do ar sem que represente um custo elevado para as cidades.





Segundo Israel, o desenvolvimento da solução passou por diferentes etapas. Quando começou, em 2023, a empresa trabalhava com ativos ambientais relacionados à geração de energia renovável e, posteriormente, aprofundou os estudos sobre créditos de carbono. A partir daí, passou a desenvolver alternativas para a descarbonização em escala local, com foco nos espaços de circulação e convivência das pessoas.





Duas estações já foram construídas e estão instaladas no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Guarapari. A empresa foi acelerada pela instituição durante o desenvolvimento do projeto.





Apesar de os equipamentos estarem prontos, ainda não há estruturas em operação comercial no Estado. A expectativa é que a primeira experiência de comercialização aconteça na Europa, antes de a tecnologia chegar ao mercado brasileiro.