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Inovação

Startup do ES é selecionada para projeto em Portugal

GreenWay Environment & Climate está entre as 20 startups brasileiras escolhidas para programa de incubação em Lisboa, em 2027

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 19:52

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

10 nov 2026 às 19:52
Startup capixaba foi selecionada para programa de internacionalização em Portugal.
Startup capixaba foi selecionada para programa de internacionalização em Portugal. Divulgação ApexBrasil

Uma startup criada no Espírito Santo foi selecionada para participar de um programa de internacionalização de empresas brasileiras em Portugal. A GreenWay Environment & Climate está entre as 20 empresas escolhidas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para integrar o Programa de Incubação de Startups em Lisboa em 2027. O anúncio foi feito nesta terça-feira (10), durante a Web Summit Lisboa 2026.


Fundada em 2023, a empresa desenvolve estações urbanas de tratamento do ar que utilizam microalgas e sensores ambientais. A proposta é instalar estruturas em centros urbanos para contribuir com a melhoria da qualidade do ar. A seleção permitirá que a startup apresente a tecnologia ao mercado europeu, busque parceiros comerciais e avance na estratégia de internacionalização.


O fundador da GreenWay, Israel Pestana Soares, recebeu a notícia enquanto participava de uma missão internacional na Itália, voltada ao setor de agricultura e promovida pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), em parceria com outras instituições.

Acredito que o mercado internacional está mais preparado para nossa solução do que o próprio Brasil. É motivo de muito orgulho ser um produto capixaba, podendo sonhar em desenvolver um negócio na Europa.

Israel Pestana, fundador da GreenWay

Tratamento do ar com microalgas
Sistemas com microalgas para tratamento do ar e publicidade digital da GreenWay.
Sistemas com microalgas para tratamento do ar e publicidade digital da GreenWay. Reprodução

A tecnologia desenvolvida pela startup utiliza estruturas compostas por microalgas para capturar o CO² do ambiente e gerar biomassa, que pode ser direcionada para bioinsumos agrícolas, suplementação animal ou aplicações industriais, funcionando como estações de tratamento do ar.


A captura de CO² gera créditos certificáveis (Verra), a biomassa colhida vira coproduto vendável, e a estrutura toda funciona como sensor da cidade. 


Além da aplicação ambiental, o modelo de negócio prevê a exploração de espaços publicitários nas estruturas, por meio da estratégia conhecida como digital out of home (mídia digital fora de casa), que utiliza telas e equipamentos digitais em ambientes externos.


A ideia é que a receita obtida com anunciantes ajude a financiar a operação e permita oferecer o serviço de tratamento do ar sem que represente um custo elevado para as cidades.


Segundo Israel, o desenvolvimento da solução passou por diferentes etapas. Quando começou, em 2023, a empresa trabalhava com ativos ambientais relacionados à geração de energia renovável e, posteriormente, aprofundou os estudos sobre créditos de carbono. A partir daí, passou a desenvolver alternativas para a descarbonização em escala local, com foco nos espaços de circulação e convivência das pessoas.


Duas estações já foram construídas e estão instaladas no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Guarapari. A empresa foi acelerada pela instituição durante o desenvolvimento do projeto.


Apesar de os equipamentos estarem prontos, ainda não há estruturas em operação comercial no Estado. A expectativa é que a primeira experiência de comercialização aconteça na Europa, antes de a tecnologia chegar ao mercado brasileiro.

Talvez a gente comece primeiro na Europa e depois no Espírito Santo. Quando tivermos isso rodando lá, colhendo resultados, pode ser o momento de chegar ao Brasil já com esse case de sucesso.

Israel Pestana, fundador da GreenWay

Incubação em Lisboa

As 20 startups selecionadas iniciarão uma etapa de preparação on-line entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027. A incubação presencial em Lisboa está prevista para começar em março do próximo ano.


Durante o programa, as empresas terão acesso a mentorias individuais, consultorias especializadas, workshops e reuniões com potenciais clientes, parceiros e investidores. Também poderão utilizar o espaço de trabalho do escritório da ApexBrasil em Lisboa e receber apoio para participar de um evento europeu de inovação.


A primeira etapa terá duração de três meses e será dedicada à validação dos modelos de negócio e das estratégias comerciais. As empresas que cumprirem os critérios de continuidade poderão avançar para uma segunda fase, com até seis meses adicionais de incubação.


O programa também prevê a possibilidade de acesso à Bolsa Exportação, que permite o reembolso de até R$ 20 mil em despesas elegíveis, conforme as regras da iniciativa.

GreenWay também foi uma das empresas enviadas para participar de fórum na Itália.
GreenWay também foi uma das empresas enviadas para participar de fórum na Itália. Divulgação

Para Israel, a seleção representa uma oportunidade de testar a aceitação da tecnologia em um mercado no qual a empresa já identificou interesse pela proposta. Durante a missão internacional na Itália, a GreenWay participou da feira Ecomondo, realizada na cidade de Rimini, voltada a tecnologias ambientais e soluções sustentáveis.


Segundo o empreendedor, as conversas com empresas e representantes do mercado europeu reforçaram a percepção de que existe espaço para a solução desenvolvida no Espírito Santo.

O caminho de um empreendedor tem por trás um bastidor de muita luta. Quando recebemos uma notícia dessas, é um reforço de que estamos no caminho certo.

Israel Pestana, fundador da GreenWay

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