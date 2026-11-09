Bebê de 9 meses morre após engavetamento na divisa da Bahia com o ES

Um bebê de 9 meses morreu após o carro em que estava se envolver em um engavetamento com uma carreta e um caminhão, na noite de domingo (8), em Mucuri, na Bahia, município que faz divisa com o Norte do Espírito Santo. A criança, identificada como José Neves Ramos, chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Menino Jesus, em Pedro Canário, mas já chegou à unidade sem vida.





Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o pai do bebê contou que a família é natural de Eunápolis, na Bahia. Segundo ele, o grupo estava em um trecho com sistema de pare e siga quando o carro teria sido surpreendido por um caminhão.





Além do bebê, estavam no veículo o pai, a mãe e o avô paterno. A mulher e o idoso ficaram internados em observação, mas receberam alta hospitalar nesta segunda-feira (9).





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu à ocorrência, mas não detalhou as circunstâncias do acidente. Uma equipe da Polícia Científica do Espírito Santo foi acionada para recolher o corpo no hospital.





O bebê foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passou por exame de necropsia. Em seguida, o corpo foi liberado aos familiares.





Em nota, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Pedro Canário.