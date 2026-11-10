Corrida vai interditar ruas e avenidas de Cariacica neste domingo (15)

Motoristas que circulam por Cariacica devem ficar atentos às mudanças no trânsito neste domingo (15). Ruas e avenidas serão interditadas para a realização da 2ª Corrida Cariacica Pra Elas, com bloqueios previstos entre 5h e 12h, dependendo do trecho.
Segundo a Prefeitura de Cariacica, a prova terá um percurso de 5 quilômetros, com largada na Orla de Cariacica e trajeto até o Parque O Cravo e A Rosa, passando por regiões como Itacibá, Sotema e Alto da Boa Vista.
A Avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães, na Orla de Cariacica, ficará interditada das 5h às 12h. Outras quatro vias terão bloqueios parciais, previstos das 6h às 9h, com liberação conforme a passagem dos corredores:
- Rua Pedro Nolasco;
- Avenida Vale do Rio Doce;
- Rua Manoel Joaquim dos Santos;
- Alameda da Frincasa.
O inspetor de trânsito Wagner Meireles orienta os condutores sobre as vias alternativas a serem utilizadas nesse período.
"Para quem for para Itacibá, orientamos seguir pela Mário Gurgel até o Trevo de Alto Lage e, posteriormente, pela Rodovia José Sette, onde o fluxo de veículos estará liberado. É importante lembrar que a Avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães, na Orla de Cariacica, já tem interdição feita aos domingos. Neste dia será feita mais cedo em função do horário da largada da corrida."