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Mudanças no trânsito

Corrida vai interditar ruas e avenidas de Cariacica neste domingo (15)

Avenida na Orla de Cariacica terá bloqueio das 5h às 12h; outras quatro vias terão interdições parciais durante a passagem dos atletas

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 20:53

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

10 nov 2026 às 20:53
2ª Corrida Cariacica para Elas vai interditar ruas e avenidas da cidade neste domingo (15)
2ª Corrida Cariacica para Elas vai interditar ruas e avenidas da cidade neste domingo (15) Arte/Giovana Drumond

Motoristas que circulam por Cariacica devem ficar atentos às mudanças no trânsito neste domingo (15). Ruas e avenidas serão interditadas para a realização da 2ª Corrida Cariacica Pra Elas, com bloqueios previstos entre 5h e 12h, dependendo do trecho.


Segundo a Prefeitura de Cariacica, a prova terá um percurso de 5 quilômetros, com largada na Orla de Cariacica e trajeto até o Parque O Cravo e A Rosa, passando por regiões como Itacibá, Sotema e Alto da Boa Vista. 


A Avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães, na Orla de Cariacica, ficará interditada das 5h às 12h. Outras quatro vias terão bloqueios parciais, previstos das 6h às 9h, com liberação conforme a passagem dos corredores:


  • Rua Pedro Nolasco;
  • Avenida Vale do Rio Doce;
  • Rua Manoel Joaquim dos Santos;
  • Alameda da Frincasa.


O inspetor de trânsito Wagner Meireles orienta os condutores sobre as vias alternativas a serem utilizadas nesse período. 


"Para quem for para Itacibá, orientamos seguir pela Mário Gurgel até o Trevo de Alto Lage e, posteriormente, pela Rodovia José Sette, onde o fluxo de veículos estará liberado. É importante lembrar que a Avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães, na Orla de Cariacica, já tem interdição feita aos domingos. Neste dia será feita mais cedo em função do horário da largada da corrida."

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Cariacica Prefeitura de Cariacica Corrida de rua Corrida Itacibá
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