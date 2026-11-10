Advogado capixaba conclui projeto de correr maratonas nos sete continentes após prova de 52 km na Antártida

O advogado capixaba Rodrigo Sanz Martins concluiu neste domingo, 8 de novembro, um projeto pessoal que o levou a correr em todos os sete continentes. A última etapa foi a Antarctic Ice Ultra, na Antártida, onde percorreu 52 quilômetros em condições extremas de temperatura, com temperatura na largada em torno de -35°C. A prova marcou o encerramento de uma jornada iniciada em 2017, com a Queenstown Marathon, na Nova Zelândia.





Rodrigo estava inscrito inicialmente para a maratona de 42 quilômetros. Após concluir a distância, conversou com a organização da prova e recebeu autorização para permanecer no percurso por mais 10 quilômetros. Com isso, encerrou sua participação na Antarctic Ice Ultra com 52 quilômetros completados, alcançando também a marca de uma ultramaratona.





Ao longo de quase dez anos, Rodrigo percorreu diferentes países para cumprir o desafio. O projeto incluiu a Queenstown Marathon, na Nova Zelândia, representando a Oceania, em 2017; a Kilimanjaro Marathon, em Moshi, na Tanzânia, pela África, em 2020; a Anchorage Mayor's Marathon, no Alasca, Estados Unidos, pela América do Norte, em 2023; a UltraPaine, em Torres del Paine, no Chile, pela América do Sul, em 2025; a Reykjavik Marathon, na Islândia, pela Europa, em 2017; a Great Wall Marathon, em Huangyaguan, na China, pela Ásia, em 2026; e, finalmente, a Antarctic Ice Ultra, na Antártida, em novembro de 2026.





Cada prova apresentou condições e paisagens particulares. Ao longo da jornada, Rodrigo correu em regiões montanhosas, terrenos irregulares e ambientes de temperaturas muito baixas, muitas vezes em meio à natureza e à vida selvagem. Na UltraPaine, por exemplo, percorreu a região de Torres del Paine, na Patagônia chilena, cercado por montanhas e paisagens características da região. Na Great Wall Marathon, enfrentou os desafios da histórica Muralha da China. Já na Antarctic Ice Ultra, além do frio extremo e das condições próprias do continente, um pinguim apareceu ao longo do percurso - uma cena rara, registrada em imagens por alguns dos participantes da prova. São experiências em que o desafio esportivo também proporciona um contato muito particular com alguns dos ambientes naturais mais singulares do planeta.





A relação de Rodrigo com as maratonas, entretanto, começou antes dessa iniciativa. Sua trajetória esportiva reúne provas realizadas no Brasil e no exterior, incluindo a Maratona de Buenos Aires, em 2015; a São Paulo City Marathon, em 2017; a Reykjavik Marathon, na Islândia, em 2017, sua primeira prova na Europa; a Edinburgh Marathon, na Escócia, em 2019; a Uphill Marathon, em Santa Catarina, em 2021; a Polar Circle Marathon, na Groenlândia, em 2022; e a Sea-Ice Marathon, em Luleå, na Suécia, em 2025. No Espírito Santo, participou da Maratona de Vitória em 2024, 2025 e 2026.





A corrida também tem raízes familiares. Rodrigo guarda um registro histórico de seu pai, o Dr. Rodrigo Martins, e de seu tio Deck, na Maratona do Rio de Janeiro, em 1985. “É uma lembrança que guardo com muito carinho e que mostra como essa relação com o esporte vem de antes da minha própria trajetória nas corridas” , destaca Rodrigo.





Corrida e advocacia: duas jornadas de longo prazo





Sócio de um escritório de advocacia, Rodrigo encontra na corrida aprendizados que também leva para sua atuação profissional. Para ele, as duas atividades têm uma característica fundamental em comum: os resultados dependem de uma construção contínua.





Na maratona, não basta estar disposto a correr no dia da prova. Existe um trabalho anterior, feito de treinos e preparação, que determina a capacidade de enfrentar o percurso. Na advocacia, a lógica é semelhante. A condução de um caso, a definição de uma estratégia e a construção de soluções jurídicas exigem dedicação ao longo do tempo. Nem sempre o resultado aparece na velocidade desejada, e é preciso manter a confiança no trabalho desenvolvido.





A resiliência é outro ponto de conexão. Durante uma prova, o corredor precisa lidar com o cansaço, administrar o próprio ritmo e encontrar maneiras de continuar quando o percurso se torna mais difícil. Na profissão, também existem desafios que exigem persistência e equilíbrio para que as decisões sejam tomadas com clareza.





“ A corrida influencia diretamente minha forma de trabalhar. A advocacia, assim como uma maratona, não é uma prova de tiro curto. As duas exigem preparação, dedicação e resiliência para enfrentar os momentos difíceis sem perder de vista o objetivo. Aprendi na corrida que não existem atalhos: é preciso respeitar o processo, confiar no trabalho e entender que os resultados são construídos ao longo do caminho. Essa é uma lição que levo também para a advocacia”, pontua.





Uma conquista construída ao longo dos anos





A conclusão do projeto na Antártida representa o fechamento de um ciclo que começou em 2017. Foram anos de planejamento para participar das provas em diferentes continentes, conciliando viagens, treinamentos e compromissos profissionais.





A escolha de encerrar a jornada na Antártida também confere um significado especial à conquista. O continente reúne condições bastante particulares para a prática esportiva, exigindo preparação específica dos participantes. Inscrito originalmente para os 42 quilômetros da maratona, Rodrigo concluiu a distância e, com autorização da organização, seguiu por mais 10 quilômetros, encerrando a Antarctic Ice Ultra com 52 quilômetros. Ao concluir a prova, recebeu também o reconhecimento pela conclusão do projeto de maratonas nos sete continentes.





Com a conclusão da prova, o advogado encerra o projeto Maratonas nos 7 Continentes e celebra uma conquista construída ao longo de anos. Uma jornada que começou com uma meta pessoal e que, ao longo do caminho, reforçou uma convicção que ele também leva para a advocacia: resultados consistentes não acontecem de um dia para o outro. Eles são consequência de um percurso percorrido com dedicação e confiança.



