Linhaça no lanche da tarde: 3 receitas para quem busca ganhar massa muscular

Em um recipiente, misture a batata-doce com o frango. Acrescente o ovo, a farinha de aveia, a linhaça e o sal, mexendo até formar uma massa consistente. Com uma colher, pegue pequenas porções da massa e modele no formato de bolinhas. Distribua em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando os bolinhos na metade do tempo para dourarem por igual. Retire do forno e sirva em seguida.