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Condomínios

Mutirão oferece 100 oportunidades de emprego em Vila Velha

Iniciativa acontece nesta quarta-feira (11), em Vila Velha

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 14:48

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 nov 2026 às 14:48
Oportunidade para trabalhar em condomínios
Oportunidade para trabalhar em condomínios Divulgação

A Singular Serviços — empresa especializada em terceirização de mão de obra, facilities e segurança patrimonial — está com 100 postos de trabalho para diferentes áreas de atuação. As oportunidades serão disponibilizadas durante um Mutirão de Emprego realizado nesta quarta-feira (11), em Vila Velha.


O atendimento ocorrerá das 9h às 17h, na igreja Missão Apostólica Shekinah (Rua Agenor de Souza Lé, nº 254, bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha). Para participar, o candidato deve apresentar um documento oficial com foto e comprovante de residência.


As oportunidades contemplam funções como auxiliar de serviços gerais, porteiro, supervisor administrativo, coletor de resíduos hospitalares e encarregado.


Segundo a empresa, os postos de trabalho são voltados prioritariamente a moradores de Vila Velha e Vitória, mas candidatos de outros municípios da Grande Vitória também podem se inscrever.


O CEO da Singular Serviços, Felipe Soares, ressalta que a iniciativa visa aproximar a empresa da comunidade e estimular o desenvolvimento profissional na região:


“Queremos receber esses profissionais, conhecer suas histórias e oferecer possibilidades para que possam construir novos caminhos conosco”, destaca o executivo.

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