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Praia do Morro

Extraplus abre novas oportunidades de emprego em Guarapari

Etapa de contratações já começou; veja como participar

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 11:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 nov 2026 às 11:18
Rede supermercadista se prepara para ampliar número de lojas
 Grupo Coutinho/ Divulgação

O Grupo Coutinho — dono das marcas Extrabom, Atacado Vem e Extraplus — está com 53 vagas de emprego abertas para atuar na nova loja do Extraplus, que será inaugurada em breve na Praia do Morro, em Guarapari.


As oportunidades contemplam funções como:

  • Açougueiro
  • Assistente de autoatendimento
  • Auxiliar de produção
  • Operador de caixa
  • Embalador
  • Operador de frios
  • Repositor
  • Repositor de depósito.


Os interessados devem comparecer presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, ao Extrabom de Muquiçaba, localizado na Praça Antônio (Rua Mário Jorge Assef, 382, Muquiçaba, Guarapari).


Não é necessário agendamento prévio. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa apresentar apenas seus documentos pessoais.


Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 99245-5556.

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