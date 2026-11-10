Extraplus abre novas oportunidades de emprego em Guarapari

O Grupo Coutinho — dono das marcas Extrabom, Atacado Vem e Extraplus — está com 53 vagas de emprego abertas para atuar na nova loja do Extraplus, que será inaugurada em breve na Praia do Morro, em Guarapari.
As oportunidades contemplam funções como:
- Açougueiro
- Assistente de autoatendimento
- Auxiliar de produção
- Operador de caixa
- Embalador
- Operador de frios
- Repositor
- Repositor de depósito.
Os interessados devem comparecer presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, ao Extrabom de Muquiçaba, localizado na Praça Antônio (Rua Mário Jorge Assef, 382, Muquiçaba, Guarapari).
Não é necessário agendamento prévio. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa apresentar apenas seus documentos pessoais.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 99245-5556.
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