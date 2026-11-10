Extraplus abre novas oportunidades de emprego em Guarapari

O Grupo Coutinho — dono das marcas Extrabom, Atacado Vem e Extraplus — está com 53 vagas de emprego abertas para atuar na nova loja do Extraplus, que será inaugurada em breve na Praia do Morro, em Guarapari.





As oportunidades contemplam funções como:

Açougueiro

Assistente de autoatendimento

Auxiliar de produção

Operador de caixa

Embalador

Operador de frios

Repositor

Repositor de depósito.





Os interessados devem comparecer presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, ao Extrabom de Muquiçaba, localizado na Praça Antônio (Rua Mário Jorge Assef, 382, Muquiçaba, Guarapari).





Não é necessário agendamento prévio. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa apresentar apenas seus documentos pessoais.





Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 99245-5556.