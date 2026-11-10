PMs são suspeitos de proteger facções e vender drogas apreendidas no ES

Policiais militares são investigados por suspeita de receber dinheiro para proteger integrantes de facções criminosas e comercializar drogas desviadas de apreensões policiais no Espírito Santo. O suposto esquema é alvo da Operação Panoptes, deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) na manhã desta terça-feira (10), em Vitória, Serra e Linhares.
Durante a operação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em 16 endereços. A Justiça Militar também determinou nove afastamentos cautelares do exercício da função pública, além de outras medidas. As decisões foram autorizadas pelo Juízo da Auditoria Militar, a pedido do Ministério Público.
Segundo o MPES, as investigações apontam indícios de que agentes públicos recebiam vantagens indevidas em troca de proteção e favorecimento a integrantes de facções criminosas violentas. Os recursos obtidos com as atividades ilícitas também seriam ocultados por meio de terceiros.
Celulares, computadores, armas e documentos foram apreendidos durante as buscas. De acordo com o Ministério Público, o material será analisado para aprofundar as investigações.
As investigações tiveram início em 2026, após a Justiça compartilhar com o Ministério Público informações extraídas do celular de um homem preso por homicídio na Serra. O conteúdo foi encaminhado pelo juízo da 3ª Vara Criminal do município, responsável por processos do Tribunal do Júri.
Durante a análise do aparelho, foram encontrados indícios da possível participação de policiais militares em atividades criminosas. A partir dessas informações, o MPES e a Corregedoria da Polícia Militar deram continuidade às apurações.
No decorrer da investigação, também surgiram indícios de crimes de corrupção de agentes públicos, peculato, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e agiotagem envolvendo policiais militares.
Conforme o Ministério Público, as medidas determinadas pela Justiça têm como objetivo interromper o suposto esquema criminoso, preservar provas e permitir a responsabilização penal e patrimonial dos envolvidos.
A Operação Panoptes foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar, em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar e o Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.
As investigações continuam sob sigilo judicial.