PMs são suspeitos de proteger facções e vender drogas apreendidas no ES

Policiais militares são investigados por suspeita de receber dinheiro para proteger integrantes de facções criminosas e comercializar drogas desviadas de apreensões policiais no Espírito Santo. O suposto esquema é alvo da Operação Panoptes, deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) na manhã desta terça-feira (10), em Vitória, Serra e Linhares.





Durante a operação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em 16 endereços. A Justiça Militar também determinou nove afastamentos cautelares do exercício da função pública, além de outras medidas. As decisões foram autorizadas pelo Juízo da Auditoria Militar, a pedido do Ministério Público.





Segundo o MPES, as investigações apontam indícios de que agentes públicos recebiam vantagens indevidas em troca de proteção e favorecimento a integrantes de facções criminosas violentas. Os recursos obtidos com as atividades ilícitas também seriam ocultados por meio de terceiros.





Celulares, computadores, armas e documentos foram apreendidos durante as buscas. De acordo com o Ministério Público, o material será analisado para aprofundar as investigações.