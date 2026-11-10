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Crime há 5 meses

Polícia analisa celular e movimentações bancárias de jovem morto em Iúna

Pedido de acesso às informações bancárias busca identificar movimentações que ajudem a esclarecer a morte de Carlos Eduardo Sangi Braga, de 20 anos, assassinado em junho deste ano

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 13:44

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 nov 2026 às 13:44
Carlos Eduardo Sangi Braga, de 20 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro em Iúna
Carlos Eduardo Sangi Braga, de 20 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro em Iúna Montagem A Gazeta | Arquivo pessoal; Redes sociais

A morte de Carlos Eduardo Sangi Braga, de 20 anos, conhecido como Dudu, encontrado dentro do porta-malas do próprio carro, próximo ao trevo de acesso a Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo, em junho deste ano, continua sob investigação.


Segundo a Polícia Civil, os dados extraídos do celular da vítima ainda aguardam análise. A corporação também solicitou o afastamento do sigilo bancário para verificar possíveis movimentações financeiras que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte e verificar uma eventual hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte).


O caso está sob responsabilidade da Delegacia Regional de Ibatiba. A Polícia Civil informou que as investigações continuam e que novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das diligências.

O caso

Dudu trabalhava como trabalhador rural e estava desaparecido desde quinta-feira (11). O veículo foi localizado perto de um posto de combustíveis, após o tio do jovem utilizar um drone nas buscas.


Na ocasião, amigos e familiares estavam próximos ao carro. Segundo a Polícia Militar, um deles abriu a porta do motorista para olhar o interior do veículo e sentiu um forte odor. Ao verificar o porta-malas, encontrou o corpo.


A perícia foi acionada, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante. Inicialmente, o caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado à Delegacia Regional de Ibatiba.

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