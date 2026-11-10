Polícia analisa celular e movimentações bancárias de jovem morto em Iúna

A morte de Carlos Eduardo Sangi Braga, de 20 anos, conhecido como Dudu, encontrado dentro do porta-malas do próprio carro, próximo ao trevo de acesso a Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo, em junho deste ano, continua sob investigação.
Segundo a Polícia Civil, os dados extraídos do celular da vítima ainda aguardam análise. A corporação também solicitou o afastamento do sigilo bancário para verificar possíveis movimentações financeiras que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte e verificar uma eventual hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte).
O caso está sob responsabilidade da Delegacia Regional de Ibatiba. A Polícia Civil informou que as investigações continuam e que novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das diligências.
Dudu trabalhava como trabalhador rural e estava desaparecido desde quinta-feira (11). O veículo foi localizado perto de um posto de combustíveis, após o tio do jovem utilizar um drone nas buscas.
Na ocasião, amigos e familiares estavam próximos ao carro. Segundo a Polícia Militar, um deles abriu a porta do motorista para olhar o interior do veículo e sentiu um forte odor. Ao verificar o porta-malas, encontrou o corpo.
A perícia foi acionada, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante. Inicialmente, o caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado à Delegacia Regional de Ibatiba.