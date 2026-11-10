Muito além do peixe frito: 5 receitas com peixes de água doce para o almoço

Em um recipiente, tempere as tilápias com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino, inclusive nos cortes da pele, e deixe descansar por cerca de 15 minutos. Disponha os peixes em uma assadeira untada, regue com o azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, até dourarem e soltarem em lascas ao toque do garfo. Se quiser uma casquinha mais dourada, deixe mais alguns minutos no forno alto ao final.