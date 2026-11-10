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Resgate é gratuito

Brasileiros têm R$ 6 bilhões esquecidos em bancos; veja como sacar

Montante pertence a 24,6 milhões de pessoas e 2,2 milhões de empresas, diz Banco Central; maioria dos beneficiários tem até R$ 10 a receber e só 2,25% têm mais de R$ 1 mil

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 13:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2026 às 13:56
CURITIBA - Brasileiros ainda têm R$ 6,03 bilhões esquecidos em bancos, administradoras de consórcios, cooperativas de crédito e outras instituições financeiras. O dinheiro pode ser resgatado gratuitamente por meio do SVR (Sistema de Valores a Receber), do Banco Central.
Os dados mais recentes, com referência a setembro e divulgados nesta terça-feira (10), mostram que R$ 4,41 bilhões pertencem a 24,6 milhões de pessoas físicas. Outros R$ 1,62 bilhão estão vinculados a 2,23 milhões de empresas.
O volume disponível aumentou 4% em relação a agosto, quando o sistema registrava R$ 5,8 bilhões a receber. Em junho, o total havia chegado a R$ 5,12 bilhões, depois da transferência de recursos não resgatados para o FGO (Fundo Garantidor de Operações), que dá suporte ao programa Desenrola Brasil.
Desde a criação do SVR, o Banco Central já devolveu R$ 16,75 bilhões aos titulares dos recursos. Desse montante, R$ 12,35 bilhões foram destinados a pessoas físicas e R$ 4,39 bilhões, a empresas.
A maior parte do dinheiro ainda disponível está concentrada nos bancos, que reúnem R$ 2,64 bilhões. As administradoras de consórcios aparecem em segundo lugar, com R$ 1,97 bilhão, seguidas pelas cooperativas de crédito, com R$ 836,1 milhões.
Instituições de pagamento concentram outros R$ 382,7 milhões, enquanto financeiras têm R$ 129,2 milhões. Corretoras e distribuidoras somam R$ 69,4 milhões, e outras instituições, R$ 4,7 milhões.
Os valores esquecidos são, em geral, baixos. Segundo o BC, 69,51% dos beneficiários têm até R$ 10 disponíveis para resgate. Outros 18,84% podem receber entre R$ 10,01 e R$ 100, enquanto 9,4% têm valores entre R$ 100,01 e R$ 1.000.
Apenas 2,25% dos beneficiários têm mais de R$ 1.000 a receber.
O que é SVR?
Criado pelo Banco Central, o SVR devolve dinheiro parado em instituições financeiras por motivos como tarifas cobradas indevidamente, contas encerradas com saldo e reembolsos não creditados.
Como consultar os valores esquecidos?
- Vá ao site do BC neste link
- Clique em "Consulte valores a receber" ou "Acesse o Sistema de Valores a Receber"
- Preencha os campos com o seu CPF ou CNPJ, como data de nascimento ou abertura da empresa transcreva os caracteres e clique em "Consultar"
- Caso haja valores a receber, clique em "Acessar o SVR"
- Faça login com a sua conta Gov.br, é preciso ser nível prata ou ouro para acessar
- Acesse "Meus Valores a Receber"
- Leia e aceite o Termo de Ciência
- Ao solicitar o valor, o sistema vai informar orientações de transferência
Quem pode ter dinheiro esquecido?
Qualquer pessoa física ou jurídica que teve relacionamento com bancos ou financeiras em algum momento poderá ter direito aos valores a receber.
O dinheiro a ser devolvido pelas instituições é referente a:
- Contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível
- Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito
- Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados
- Tarifas cobradas indevidamente
- Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas
- Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas com saldo disponível
- Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível
- Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução
Como consultar valores de pessoas falecidas?
É necessário que um herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal faça a consulta e preencha um termo de responsabilidade. Após esse processo, é preciso entrar em contato com as instituições que possuem os valores e verificar como prosseguir.
Depois disso, os passos para a consulta são os mesmos. Mas é necessário entrar com a conta gov.br do herdeiro ou sucessor e fornecer o número do CPF e a data de nascimento da pessoa que faleceu.
Como posso ativar a solicitação automática de resgate de valores?
- Acesse o site do SVR por meio deste link
- Clique em "Fazer login"
- Informe CPF e senha da conta Gov.br de nível prata ou ouro, com verificação de duas etapas ativada
- Você será direcionado para uma página em que poderá ativar a opção "Receber valores automaticamente"

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