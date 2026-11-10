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870 vagas

Inscrições para o concurso do Creci-ES terminam nesta terça-feira (10)

Remunerações iniciais variam de R$ 2.341,23 a R$ 8.250,00

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 13:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 nov 2026 às 13:56
Sede do Creci-ES em Vitória
Sede do Creci-ES em Vitória Divulgação / Creci

Os interessados em trabalhar no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES) devem se apressar: as inscrições para o concurso público terminam nesta terça-feira (10).


Os candidatos têm até as 23h para garantir a participação no certame, exclusivamente pelo site do Instituto Quadrix, banca organizadora da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 66,00 para os cargos de nível médio e de R$ 68,00 para os de nível superior.


A oferta é de 870 vagas — entre imediatas e formação de cadastro de reserva — para funções nas áreas administrativa, de Tecnologia da Informação, fiscalização, contabilidade, recursos humanos e serviços jurídicos. Este é o primeiro concurso público realizado pela autarquia em seus 52 anos de existência.


Salários e Benefícios

As remunerações iniciais variam de R$ 2.341,23 a R$ 8.250,00. Os novos contratados receberão também vale-refeição de R$ 800,00, plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte.


Cargos e Requisitos

Nível médio: assistente administrativo, assistente especializado e assistente de TI.


Nível superior: agente fiscal, analista de TI e especialista nas áreas administrativa, contas a pagar, recursos humanos, serviços contábeis e serviços jurídicos.


Provas, Regime e Lotação

As provas objetivas serão aplicadas no dia 17 de janeiro de 2027, nos municípios de Vitória, Guarapari e Colatina.


Os candidatos aprovados e convocados serão contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com contrato de experiência de até 90 dias.


Os profissionais serão lotados nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória. O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

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