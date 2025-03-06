ES deve atrair investimentos sustentáveis com gestão de área costeira

O ZEEC é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente que atua na organização territorial Crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de Anchieta

O Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC) representa um instrumento fundamental de planejamento territorial para Estados litorâneos como o Espírito Santo. Essa ferramenta estratégica possibilita a organização racional do uso e ocupação do território costeiro, conciliando o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental em uma das regiões mais dinâmicas e sensíveis do país.

A implementação do ZEEC no Espírito Santo estabelecerá um marco normativo claro e objetivo para todas as atividades econômicas na zona costeira. Essa definição precisa sobre quais atividades podem ser desenvolvidas em cada área e sob quais condições cria um ambiente de previsibilidade fundamental para investidores e empreendedores.

Atualmente, a ausência de regras claras e a sobreposição de competências entre diferentes órgãos governamentais gera um cenário de incerteza jurídica que frequentemente resulta em conflitos, embargos de projetos e judicialização. O ZEEC permitirá superar esses entraves ao fornecer diretrizes inequívocas para o licenciamento ambiental, reduzindo significativamente os riscos legais e regulatórios para os investimentos. A segurança jurídica proporcionada pelo zoneamento agilizará processos de licenciamento, diminuirá custos de transação e permitirá um planejamento de longo prazo tanto para o poder público quanto para a iniciativa privada.

Assim, um território com regras claras e estáveis torna-se naturalmente mais atrativo para investimentos. O ZEEC do Espírito Santo funcionará como um catalisador para novos empreendimentos ao oferecer um mapeamento detalhado de áreas potenciais para diferentes setores econômicos. Além disso, possibilitará a identificação de zonas prioritárias para expansão de infraestrutura logística, crucial para o desenvolvimento regional.

O zoneamento também definirá áreas adequadas para o desenvolvimento do turismo sustentável, setor com grande potencial no Estado. Complementarmente, proporcionará a delimitação de regiões para expansão urbana ordenada, evitando a ocupação desordenada e seus impactos negativos. Por fim, trará clareza sobre áreas de preservação que devem ser mantidas intocadas, garantindo a proteção dos ecossistemas costeiros ao mesmo tempo em que orienta o desenvolvimento para áreas apropriadas.

Essa estruturação do território permitirá direcionar investimentos para áreas compatíveis com suas características, evitando conflitos de uso e otimizando o potencial econômico de cada região costeira. Setores estratégicos como o portuário, petrolífero, turístico e imobiliário terão seus espaços claramente demarcados e regulamentados. A implementação pioneira do ZEEC pelo Espírito Santo, antecipando-se aos Estados vizinhos, representa uma significativa vantagem competitiva regional.

Esse pioneirismo pode trazer benefícios concretos como:

Atração prioritária de investimentos: Empresas e grupos econômicos que buscam expandir suas operações na região Sudeste tenderiam a priorizar o Espírito Santo pela previsibilidade e segurança oferecidas pelo zoneamento. Posicionamento estratégico: O Estado se posicionaria como referência em planejamento territorial costeiro sustentável, destacando-se no cenário nacional. Antecipação na resolução de conflitos territoriais: Ao delimitar previamente os usos do território, o Espírito Santo evitaria impasses que ainda afetam Estados vizinhos, tornando seus processos mais ágeis. Melhor preparação para captação de recursos: Um território ordenado e com diretrizes claras tem mais facilidade para acessar financiamentos nacionais e internacionais voltados ao desenvolvimento sustentável.

A experiência mostra que os primeiros a implementarem marcos regulatórios eficientes tendem a estabelecer padrões que influenciam toda a região. O Espírito Santo poderá, assim, liderar um processo de ordenamento territorial que posteriormente será seguido por outros Estados costeiros.

O Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro representa, para o Espírito Santo, muito mais que um instrumento técnico de gestão territorial. Configura-se como uma ferramenta estratégica capaz de promover segurança jurídica, atrair investimentos sustentáveis e posicionar o Estado à frente de seus vizinhos no desenvolvimento ordenado de sua zona costeira.