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Economia

Selic em alta: o equilíbrio delicado entre inflação e crescimento

No curto prazo, consumidores enfrentarão crédito mais caro, o que pode desacelerar o consumo de bens duráveis e restringir o acesso a empréstimos pessoais

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 13:56

Públicado em 

17 dez 2024 às 13:56
Felipe Storch

Colunista

Felipe Storch

No dia 11 de dezembro de 2024, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual, sinalizando uma postura cautelosa diante do atual cenário econômico brasileiro. A decisão reflete a complexa tarefa de equilibrar o controle inflacionário com o estímulo ao crescimento econômico, em um momento de desafios significativos para a economia nacional.
O aumento da taxa básica de juros terá impactos imediatos tanto no consumo quanto nos investimentos. No curto prazo, consumidores enfrentarão crédito mais caro, o que pode desacelerar o consumo de bens duráveis e restringir o acesso a empréstimos pessoais.
Para empresas, o custo de captação de recursos se torna mais elevado, potencialmente freando novos investimentos e projetos de expansão. Esse cenário pode gerar uma desaceleração econômica temporária, mas é fundamental para conter pressões inflacionárias que poderiam causar danos mais profundos à economia.

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A decisão do Banco Central evidencia a necessidade premente de manter a inflação sob controle. Nas últimas décadas, o Brasil conviveu com períodos de alta inflacionária que corroeram o poder aquisitivo da população e geraram instabilidade econômica. A manutenção de uma inflação baixa e estável é condição essencial para o planejamento econômico tanto de famílias quanto de empresas, criando um ambiente de previsibilidade e confiança.
Banco Central
Banco Central Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Contudo, a solução de longo prazo para reduzir a taxa de juros estruturalmente passa por reformas importantes. O Brasil precisa avançar em reformas que melhorem a produtividade, simplifiquem o sistema tributário, aumentem a eficiência do gasto público e promovam um ambiente de negócios mais competitivo. Somente com essas mudanças será possível construir um ambiente econômico que permita ao Banco Central reduzir gradualmente a taxa Selic sem comprometer o controle inflacionário.
O aumento da taxa Selic representa mais do que uma simples correção monetária. É uma peça fundamental na estratégia de estabilização econômica, que exige um olhar além do curto prazo. As autoridades econômicas e o governo precisam criar condições estruturais que viabilizem, no médio prazo, uma redução gradual das taxas de juros. Isso só será possível com um ambiente de inflação controlada, reformas que elevem a produtividade e um arcabouço institucional que promova previsibilidade e confiança para investidores e consumidores.
O momento econômico atual apresenta condições singulares para implementação de reformas. Com o desemprego em níveis historicamente baixos e a massa salarial em crescimento, a população possui maior resiliência para absorver mudanças estruturais. Esse cenário favorável reduz os impactos sociais de ajustes econômicos, criando um ambiente propício para reformas que historicamente seriam mais traumáticas para a população trabalhadora.

Felipe Storch

Felipe Storch Damasceno e economista com mestrado e doutorado em Administracao e Contabilidade. E professor de Economia e pesquisador dos impactos sociais e economicos de politicas publicas. Tambem e consultor, palestrante e comentarista na CBN Vitoria

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