Selic em alta: o equilíbrio delicado entre inflação e crescimento

No dia 11 de dezembro de 2024, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual , sinalizando uma postura cautelosa diante do atual cenário econômico brasileiro. A decisão reflete a complexa tarefa de equilibrar o controle inflacionário com o estímulo ao crescimento econômico, em um momento de desafios significativos para a economia nacional.

O aumento da taxa básica de juros terá impactos imediatos tanto no consumo quanto nos investimentos. No curto prazo, consumidores enfrentarão crédito mais caro, o que pode desacelerar o consumo de bens duráveis e restringir o acesso a empréstimos pessoais.

Para empresas, o custo de captação de recursos se torna mais elevado, potencialmente freando novos investimentos e projetos de expansão. Esse cenário pode gerar uma desaceleração econômica temporária, mas é fundamental para conter pressões inflacionárias que poderiam causar danos mais profundos à economia.

A decisão do Banco Central evidencia a necessidade premente de manter a inflação sob controle. Nas últimas décadas, o Brasil conviveu com períodos de alta inflacionária que corroeram o poder aquisitivo da população e geraram instabilidade econômica. A manutenção de uma inflação baixa e estável é condição essencial para o planejamento econômico tanto de famílias quanto de empresas, criando um ambiente de previsibilidade e confiança.

Banco Central Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Contudo, a solução de longo prazo para reduzir a taxa de juros estruturalmente passa por reformas importantes. O Brasil precisa avançar em reformas que melhorem a produtividade, simplifiquem o sistema tributário, aumentem a eficiência do gasto público e promovam um ambiente de negócios mais competitivo. Somente com essas mudanças será possível construir um ambiente econômico que permita ao Banco Central reduzir gradualmente a taxa Selic sem comprometer o controle inflacionário.

O aumento da taxa Selic representa mais do que uma simples correção monetária. É uma peça fundamental na estratégia de estabilização econômica, que exige um olhar além do curto prazo. As autoridades econômicas e o governo precisam criar condições estruturais que viabilizem, no médio prazo, uma redução gradual das taxas de juros. Isso só será possível com um ambiente de inflação controlada, reformas que elevem a produtividade e um arcabouço institucional que promova previsibilidade e confiança para investidores e consumidores.