A fragilidade fiscal e seus impactos na economia brasileira

A construção de bons fundamentos macroeconômicos não é apenas uma questão técnica, mas um compromisso necessário para garantir um futuro de crescimento sustentável com estabilidade de preços. Somente com disciplina fiscal, reformas estruturais e previsibilidade institucional o Brasil poderá atrair os investimentos necessários para seu desenvolvimento e garantir melhores condições de vida para sua população.