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Gestão dos recursos públicos

Política fiscal: caminho para atrair investimentos e impulsionar economia

Entenda como as ações do governos em relação à arrecadação e aos gastos públicos podem impactar o crescimento econômico do país e até o seu bolso

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 08:13

Públicado em 

26 dez 2024 às 08:13
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Política fiscal é fundamental para atrair ou afastar investimentos Crédito:
A política fiscal desempenha um papel crucial na dinâmica econômica de qualquer país, influenciando diretamente as decisões de investimento, tanto domésticas quanto estrangeiras. Quando bem conduzida, ela pode fomentar a confiança dos investidores, estimular o crescimento econômico e garantir a sustentabilidade das contas públicas. Por outro lado, uma política fiscal desajustada pode gerar incertezas, aumentando os riscos percebidos e reduzindo o apetite por investimentos. Este artigo analisa o impacto da política fiscal nos investimentos, com base em recentes discussões e medidas no contexto brasileiro.

Credibilidade fiscal e decisões de investimento

Um dos principais fatores que influenciam as decisões de investimento é a credibilidade fiscal do governo. Investidores buscam países com contas públicas equilibradas, onde há previsibilidade nas regras tributárias e responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Quando o governo demonstra compromisso com o controle de gastos e a estabilidade da dívida, os riscos percebidos são reduzidos, favorecendo a entrada de capitais.
Por outro lado, medidas que comprometem a disciplina fiscal, como o aumento excessivo de gastos sem fontes claras de financiamento, podem elevar a percepção de risco. Isso leva a uma desvalorização cambial, aumento nas taxas de juros futuros e encarece o custo de financiamento para o setor privado, desestimulando os investimentos.

O papel das reformas e ajustes fiscais

Reformas estruturais, como a reforma tributária, têm impacto direto no ambiente de negócios. Simplificar o sistema tributário e reduzir a carga burocrática são medidas que podem atrair investidores, ao oferecer maior transparência e previsibilidade. No entanto, a implementação dessas reformas deve ser acompanhada de cuidado com o equilíbrio fiscal, garantindo que não haja uma perda significativa de arrecadação que comprometa a estabilidade das contas públicas.
No caso brasileiro, a recente proposta de isenção do Imposto de Renda para rendas até R$ 5 mil é um exemplo de medida que gerou preocupações entre analistas. Embora tenha apelo social, a ampliação da faixa de isenção precisa ser acompanhada de fontes de compensação fiscal claras, como o aumento de alíquotas para rendas mais altas, para evitar desequilíbrios.

impactos da instabilidade fiscal

Quando a política fiscal é marcada por instabilidade ou incerteza, os efeitos sobre os investimentos podem ser significativos. A falta de credibilidade fiscal pode levar a uma fuga de capitais, com impacto direto nos mercados financeiros e na economia real. Além disso, o aumento do risco fiscal tende a elevar os custos de empréstimos para o governo, forçando ajustes monetários que, por sua vez, encarecem o crédito para empresas e consumidores.
No cenário atual, a desidratação de propostas de ajuste fiscal no Congresso evidenciou fragilidades na articulação política e gerou dúvidas sobre a capacidade do governo de implementar medidas efetivas. Esse contexto elevou as expectativas de inflação e juros futuros, tornando o ambiente menos favorável para investimentos de longo prazo.

A Importância de políticas coordenadas

A coordenação entre políticas fiscal e monetária é essencial para criar um ambiente macroeconômico estável. Enquanto a política fiscal define as prioridades de gasto e arrecadação, a política monetária regula a oferta de moeda e os juros. Quando bem alinhadas, essas políticas promovem a estabilidade, reduzindo incertezas e fortalecendo o ambiente de negócios.
Em suma, a política fiscal exerce um impacto direto sobre os investimentos ao influenciar o risco percebido pelos agentes econômicos. Medidas que promovam a transparência, a previsibilidade e o equilíbrio das contas públicas são fundamentais para atrair capitais e estimular o crescimento econômico. O desafio para governos, especialmente em economias emergentes como o Brasil, é equilibrar demandas sociais com a necessidade de manter a credibilidade fiscal e a sustentabilidade de longo prazo.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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