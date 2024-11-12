Tesouro RendA+: guia para planejamento da aposentadoria com segurança

Título pode ser comprado por qualquer pessoa, com investimento a partir de R$ 30 Crédito: Shutterstock



O Tesouro RendA+ é um título público federal criado para oferecer uma alternativa de complemento à renda na aposentadoria. Lançado em 2023 pelo Tesouro Nacional , esse investimento visa atender ao crescente interesse de brasileiros em planejar a sua aposentadoria de maneira independente e com maior segurança. Com características únicas, o Tesouro RendA+ oferece uma estrutura de pagamento diferenciada e rentabilidade alinhada com a inflação, o que o torna uma opção atrativa para quem busca estabilidade financeira a longo prazo.

Como funciona

O Tesouro RendA+ é voltado para quem deseja acumular recursos durante a fase ativa da vida profissional e garantir uma renda complementar após o período de trabalho. Esse título é semelhante a outros indexados à inflação, como o Tesouro IPCA+, pois sua rentabilidade combina uma taxa de juros fixa com a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), protegendo o poder de compra do investidor contra a inflação. A principal diferença do Tesouro RendA+ é que ele oferece, no vencimento, um pagamento mensal ao investidor ao longo de 20 anos, proporcionando um fluxo de renda contínuo.

Esse título pode ser comprado por qualquer pessoa, com investimento mínimo a partir de R$ 30. O prazo de acumulação pode variar conforme a escolha do investidor, sendo possível selecionar vencimentos entre 2030 e 2065, com rendimentos que se iniciam na data estipulada de vencimento. Uma vez atingido o vencimento, o Tesouro RendA+ converte o valor acumulado em 240 parcelas mensais, ajustadas pela inflação, garantindo estabilidade no planejamento financeiro durante o período de aposentadoria.

Vantagens

Uma das principais vantagens do Tesouro RendA+ é a proteção contra a inflação, já que a rentabilidade é ajustada pelo IPCA. Isso significa que o poder de compra da renda mensal recebida será preservado ao longo do tempo. Além disso, este título oferece uma alternativa segura, com a garantia do Tesouro Nacional, o que reduz o risco de crédito, sendo ideal para investidores que valorizam segurança e previsibilidade.

Outro benefício é a isenção da taxa de custódia da B3 para quem mantiver o investimento até o vencimento e cujas rendas mensais não ultrapassem seis salários mínimos (o equivalente hoje a R$ 8.472). Essa isenção reduz o custo de manutenção do investimento e aumenta a rentabilidade líquida, tornando o Tesouro RendA+ ainda mais atrativo para o planejamento de longo prazo.

Além disso, o Tesouro Direto disponibiliza uma ferramenta que permite simular o valor necessário de aportes para atingir uma renda-alvo na aposentadoria. Essa calculadora auxilia o investidor a entender melhor como alcançar sua meta, proporcionando maior controle sobre o planejamento financeiro.

Pontos de atenção

Embora o Tesouro RendA+ seja um investimento atrativo, há alguns fatores a serem considerados. Esse título é indicado para objetivos de longo prazo, sendo menos apropriado para quem busca liquidez ou retorno em curto prazo. Apesar de oferecer liquidez diária após um período inicial, resgates antecipados podem resultar em perdas, pois o valor do título é marcado a mercado, podendo variar conforme as condições econômicas.

Outro ponto importante é a tributação. O Tesouro RendA+ está sujeito ao Imposto de Renda regressivo, que varia de 15% a 22,5%, dependendo do prazo do investimento. A tributação é aplicada sobre os rendimentos no momento do resgate, o que impacta o valor final recebido. Portanto, o investidor deve considerar o impacto do imposto ao planejar sua renda futura.

Como iniciar

Para quem deseja investir, o processo é simples e acessível. A compra dos títulos pode ser feita diretamente pelo site ou aplicativo do Tesouro Direto. O investidor precisa ter uma conta em uma instituição financeira habilitada, e a plataforma permite o pagamento das compras por meio de Pix, simplificando ainda mais o processo. A acessibilidade do investimento, com valor inicial baixo e facilidade de aporte mensal, permite que pessoas de diferentes perfis possam participar.

Alternativa para a aposentadoria

O Tesouro RendA+ é uma opção interessante para quem busca um complemento à renda de aposentadoria de forma segura e acessível. A estrutura de pagamentos mensais corrigidos pela inflação garante previsibilidade e estabilidade ao investidor, elementos importantes para quem planeja a longo prazo. Além disso, o título representa uma alternativa ao modelo tradicional de previdência privada, com flexibilidade para aportes e isenção de taxa de custódia, quando respeitadas as condições específicas.