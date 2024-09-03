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Sistema financeiro

Drex: o real digital que promete transformar a economia brasileira

Entenda sobre a moeda virtual que tem o objetivo de tornar transações comerciais e financeiras quase instantâneas e com menor custo

Públicado em 

03 set 2024 às 08:27
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Nos últimos anos, o conceito de moedas digitais de bancos centrais (CBDCs) tem ganhado destaque em diversas partes do mundo. O Brasil, não ficando para trás, está desenvolvendo o seu próprio projeto: o Drex, a versão digital do real. Essa iniciativa, liderada pelo Banco Central do Brasil, visa revolucionar o sistema financeiro, oferecendo uma alternativa segura e eficiente às transações financeiras tradicionais. Mas como o Drex se diferencia das demais formas de pagamento digital já existentes? E quais são as expectativas para a sua implementação?
O Drex terá o mesmo valor que o real  Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O que é o Drex?

O Drex é a resposta brasileira à crescente digitalização das moedas ao redor do mundo. Ele não deve ser confundido com criptomoedas, como o Bitcoin, que operam de forma descentralizada e sem regulamentação de autoridades financeiras. Diferente dessas moedas, o Drex é uma CBDC, ou seja, uma moeda digital emitida e regulamentada pelo Banco Central do Brasil. Essa característica confere ao Drex a confiança e a estabilidade do real, mas com as vantagens da tecnologia digital.
O principal objetivo do Drex é tornar o sistema financeiro ainda mais inclusivo e eficiente. Com ele, transações comerciais e financeiras mais complexas, que antes eram lentas e burocráticas, poderão ser realizadas de forma quase instantânea e com menor custo. Isso inclui desde transferências de dinheiro entre pessoas até a tokenização de ativos e a utilização de contratos inteligentes.

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Fase atual do projeto

Atualmente, o Drex está em fase de testes, com o Banco Central trabalhando em estreita colaboração com diversas instituições financeiras para garantir que todos os aspectos técnicos e regulatórios sejam devidamente atendidos. Embora o cronograma inicial previsse a introdução do Drex para o final de 2024, alguns desafios, como a greve dos servidores do Banco Central e questões técnicas, podem atrasar o lançamento para o público em geral.
Mesmo assim, o progresso até agora tem sido significativo. Alguns bancos já estão se preparando para a nova moeda, treinando suas equipes e desenvolvendo casos de uso específicos para o Drex. A expectativa é que, quando o Drex estiver disponível, ele não apenas simplifique as transações financeiras, mas também abra novas oportunidades de negócios, especialmente em áreas como o financiamento descentralizado e o mercado de capitais.

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Aplicações potenciais

O Drex promete ser muito mais do que apenas uma moeda digital. Sua integração com a tecnologia blockchain permitirá a tokenização de ativos, o que significa que propriedades, veículos e outros bens poderão ser convertidos em tokens digitais e negociados de forma segura e eficiente. Além disso, os contratos inteligentes, que são programas de computador que executam automaticamente as cláusulas de um contrato, poderão ser amplamente utilizados, eliminando a necessidade de intermediários e reduzindo os custos das transações.
Outro aspecto promissor do Drex é a sua capacidade de facilitar o crédito colateralizado. Com a tokenização de ativos, será mais fácil para indivíduos e empresas utilizarem esses ativos como garantia em operações de crédito, potencialmente reduzindo as taxas de juros e ampliando o acesso ao crédito.

Expectativas para o futuro

Embora ainda esteja em desenvolvimento, o Drex já gera grandes expectativas entre especialistas do mercado financeiro. A perspectiva é que ele não só modernize o sistema financeiro brasileiro, mas também posicione o Brasil na vanguarda da inovação financeira global. Com a implementação do Drex, o Brasil estará na lista dos primeiros países a integrar plenamente uma moeda digital em sua economia, algo que poderia servir de modelo para outras nações.
Entretanto, como qualquer inovação, o Drex também enfrenta desafios. Questões como a segurança dos dados, a privacidade dos usuários e a resistência à mudança por parte de alguns setores da economia são obstáculos que precisarão ser superados. No entanto, com o apoio do Banco Central e das principais instituições financeiras do país, o Drex tem tudo para se tornar uma realidade em um futuro próximo.

Conclusão

O Drex representa um passo importante na transformação digital da economia brasileira. Mais do que apenas uma nova forma de dinheiro, ele tem o potencial de mudar a forma como as transações financeiras são realizadas, tornando-as mais rápidas, seguras e acessíveis. Se bem-sucedido, o Drex poderá posicionar o Brasil como um líder global na adoção de moedas digitais de bancos centrais, abrindo caminho para uma nova era de inovação e crescimento econômico.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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