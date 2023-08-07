Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Drex: Banco Central anuncia nome do real digital, a nova moeda do país
Economia

Drex: Banco Central anuncia nome do real digital, a nova moeda do país

Valor será equivalente ao do papel-moeda, operação se dará por meio de carteiras virtuais e não haverá correção automática
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 ago 2023 às 15:21

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 15:21

Banco Central anunciou nesta segunda-feira (7), em live semanal, que a iniciativa do real digital, a CBDC (Moeda Digital do Banco Central) brasileira, vai se chamar Drex. "Estamos dando um passo a mais nessa família do Pix que a gente criou e fez tanto sucesso", disse o coordenador da iniciativa do BC, Fabio Araujo.
Logo depois do anúncio oficial na live, o órgão soltou um comunicado sobre a marca. "A solução, anteriormente referida por Real Digital, propiciará um ambiente seguro e regulado para a geração de novos negócios e o acesso mais democrático aos benefícios da digitalização da economia a cidadãos e empreendedores."

Veja Também

Saiba mais sobre o real digital, a nova moeda do Brasil

As letras formam uma palavra "com sonoridade forte e moderna", segundo o BC, e fazem referência a digital, real, eletrônico, respectivamente, e o X faz alusão à modernidade e conexão, do uso da tecnologia blockchain.
O nome foi criado pela área de marketing do BC, assim como Pix.

Veja Também

Banco Central ainda estuda se moeda digital brasileira será rastreável

Bitcoin em alta: entenda os riscos e como investir na moeda digital

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dinheiro Real PIX Moeda Digital Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados