Drex: Banco Central anuncia nome do real digital, a nova moeda do país

Banco Central anunciou nesta segunda-feira (7), em live semanal, que a iniciativa do real digital , a CBDC (Moeda Digital do Banco Central) brasileira, vai se chamar Drex. "Estamos dando um passo a mais nessa família do Pix que a gente criou e fez tanto sucesso", disse o coordenador da iniciativa do BC, Fabio Araujo.

Logo depois do anúncio oficial na live, o órgão soltou um comunicado sobre a marca. "A solução, anteriormente referida por Real Digital, propiciará um ambiente seguro e regulado para a geração de novos negócios e o acesso mais democrático aos benefícios da digitalização da economia a cidadãos e empreendedores."

As letras formam uma palavra "com sonoridade forte e moderna", segundo o BC, e fazem referência a digital, real, eletrônico, respectivamente, e o X faz alusão à modernidade e conexão, do uso da tecnologia blockchain.