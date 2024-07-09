Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vicente Duarte

Alimentos, eletrônicos, viagens: saiba como o dólar impacta a sua vida

Valorização ou desvalorização da moeda norte-americana afeta, direta ou indiretamente, o preço de quase tudo que consumimos

Públicado em 

09 jul 2024 às 08:44
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Entender como o dólar impacta a nossa vida é essencial em um mundo globalizado, onde as economias estão interligadas de maneira ampla. Apesar da grande maioria dos brasileiros realizar suas transações diárias em reais, o dólar exerce uma influência profunda sobre a economia nacional e, consequentemente, sobre o nosso cotidiano.
Pelo acordo, os dólares comprados pela consumidora deveriam ser entregues na véspera da viagem
Pelo acordo, os dólares comprados pela consumidora deveriam ser entregues na véspera da viagem Crédito: Agência Brasil

O poder do dólar: uma moeda global

O dólar dos Estados Unidos da América não é apenas uma moeda, é o epicentro financeiro global. Utilizado como meio de troca em transações internacionais, o dólar se tornou o padrão de referência mundial devido à reconhecida estabilidade econômica e política dos Estados Unidos. Mesmo que não realizamos transações diretamente em dólares, sua valorização ou desvalorização afeta, direta ou indiretamente, o preço de quase tudo que consumimos.

Veja Também

Entenda o 10Y, o preço que mais importa no mercado global

Impactos diretos na economia brasileira

No Brasil, a valorização do dólar pode ser sentida de diversas maneiras. Primeiramente, afeta diretamente o custo dos produtos importados. Desde eletrônicos até alimentos especiais, qualquer item que dependa de insumos ou tecnologia estrangeira se torna mais caro quando o dólar sobe. Isso gera uma pressão inflacionária, aumentando os preços ao consumidor e reduzindo nosso poder de compra.

Setores sensíveis à variação cambial

Setores como o agrícola e o industrial são particularmente sensíveis à oscilação do dólar. Por exemplo, a soja, um dos principais produtos de exportação brasileiros, tem seu preço determinado em dólar no mercado global. Quando o dólar se valoriza, o incentivo para exportar aumenta, reduzindo a oferta interna e elevando os preços no mercado interno.

Veja Também

Dólar fecha semana em queda após falas de Lula sobre responsabilidade fiscal

Viagens e turismo

Para aqueles que planejam viagens internacionais, a taxa de câmbio é um fator crucial. Um dólar mais forte significa passagens aéreas mais caras, hospedagens menos acessíveis e despesas no exterior que pesam mais no bolso do viajante.

Investimentos e mercado financeiro

No campo dos investimentos, a valorização do dólar pode ter implicações significativas. Ativos denominados em reais tendem a se desvalorizar quando o dólar sobe, impactando negativamente investidores locais. Além disso, estratégias de proteção cambial tornam-se mais caras e complexas, afetando a rentabilidade das aplicações.

Veja Também

Internacionalização dos investimentos: por que aplicar fora do Brasil

Estratégias de adaptação e planejamento financeiro

Diante desses cenários, é fundamental adotar estratégias de adaptação e planejamento financeiro. Diversificar investimentos, considerar hedge cambial em momentos oportunos e avaliar alternativas locais aos produtos importados são medidas que podem ajudar a mitigar os impactos negativos da volatilidade cambial.
Em suma, o dólar é mais do que uma moeda estrangeira distante. É um fator determinante na economia e no dia a dia dos brasileiros. Sua valorização ou queda influencia desde o preço do pão na padaria até as decisões estratégicas das maiores corporações. Ao compreender como o dólar influencia nossa realidade econômica, podemos melhorar nossa capacidade de adaptação e planejamento, garantindo maior estabilidade financeira em um mundo cada vez mais interconectado.

Veja Também

Alta do dólar e taxas de juros elevadas: como enfrentar o debate?

O que rende mais? IPCA+, CDI, dólar, Ibovespa ou Fundos Imobiliários?

Por que a inflação nos EUA afeta seus investimentos aqui no Brasil

Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

Tópicos Relacionados

dinheiro Alimentos Dólar Mercado Financeiro eua usa Vicente Duarte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados