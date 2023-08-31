Internacionalização dos investimentos: por que aplicar fora do Brasil

A última década foi marcada por uma revolução no mercado de investimentos brasileiro. O advento de plataformas digitais e a popularização de programas como o Tesouro Direto democratizaram o acesso a investimentos que antes eram restritos apenas aos mais endinheirados. Esse processo diminuiu a dependência do investidor das tradicionais instituições bancárias e elevou o nível de serviço do mercado como um todo. Em certa medida, um processo semelhante está em curso quando falamos de investimentos internacionais.

Há pouco tempo, a burocracia e os altos custos envolvidos no processo de enviar recursos para fora do Brasil faziam com que esses investimentos fossem acessíveis apenas às famílias de patrimônio muito elevado. Não à toa, o termo offshore carrega um certo estigma no Brasil e, geralmente, o associamos a grandes fortunas (geralmente adquiridas de forma ilícita). Entretanto, essa realidade vem mudando rapidamente. Hoje existem diversas plataformas que permitem que o investidor aplique seus recursos fora do país sem grandes complicações e a custos competitivos.

É interessante que o investidor tenha parte do seu patrimônio em dólar ou outra moeda forte Crédito: Pixabay

São várias as razões que fazem (ou deveriam fazer) com que um investidor diversifique seu patrimônio internacionalmente. Em primeiro lugar, está a grande diversidade de teses existentes em outros mercados e que o investidor não consegue acessar no Brasil. Na Bolsa brasileira, não temos empresas dos setores que estão hoje na fronteira tecnológica no mundo, como o setor de biotecnologia e inteligência artificial, por exemplo. De uma maneira geral, como o Brasil representa menos de 2% da economia global, não faz sentido pensar que as melhores oportunidades de investimento estão por aqui.

Além disso, a diversificação de moedas faz sentido na elaboração de um portfólio. É interessante que um investidor tenha parte do seu patrimônio em dólar ou alguma outra moeda forte. Para uma família de classe média ou de padrão de vida mais elevado, uma parte relevante dos custos de vida é dolarizada. Nesse sentido, a exposição ao dólar é uma proteção contra a inflação ao longo do tempo. Como um outro benefício, para carteiras mais arrojadas, o dólar funciona como um amortecedor nos momentos de maior volatilidade, dado a sua correlação geralmente negativa com os ativos brasileiros.

Superada a questão do porquê enviar recursos para fora, a maior dúvida é, em geral, o “como” enviar. Uma barreira para o envio de recursos para o exterior são as questões tributárias e sucessórias. A tributação sobre investimentos no exterior não é trivial e grande parte dos tributos não fica retida na fonte, ou seja, cabe ao investidor apurar seus ganhos, calcular os impostos e fazer o pagamento via DARF.

Hoje existem algumas plataformas que ajudam o investidor com o cálculo dos tributos, o que é de grande valia. Sobre as questões sucessórias, dado o elevado imposto sobre transmissão de herança nos EUA (que pode chegar a 40%), é importante que o investidor se planeje de maneira adequada para evitar surpresas.